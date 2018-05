El Girona pot acabar novè i ja és el segon millor català

Dos gols d'Stuani van permetre ahir al Girona tancar amb una alegria la seva temporada de debut a Primera Divisió. Un triomf que posa la cirereta a un any excepcional i que millora una miqueta el pobre balanç de les últimes deu jornades (dos triomfs, dos empats i sis derrotes), un cop l'equip ja estava salvat i somiava classificar-se per anar a Europa. De moment els gironins han dormit novens, a l'espera que avui es completi la darrera jornada del Campionat. Per tancar la seva primera Lliga de les Estrelles mantenint aquesta meritòria posició, el Girona necessita que avui l'Eibar (amb qui té perdut l' average) perdi al Wanda Metropolitano (l'Atlètic ja és segon) i que la Reial Societat no guanyi al Camp Nou en, ara sembla que ja sí, l'últim comiat a Andrés Iniesta. Qui segur que no podrà superar els de Machín a la classificació és l'Espanyol. El triomf del Girona el deixa amb 51 punts, impossible d'atrapar pels blanc-i-blaus, que en tenen 46. És, per tant, l'equip gironí el segon millor català de Primera i la propera temporada podrà disputar la Supercopa de Catalunya contra el FC Barcelona.

El Girona tancarà la Lliga 9è, 10è o 11è en funció del que facin Eibar i Reial Societat, els dos únics equips que el poden superar a la classificació. No és cap ximpleria intentar quedar al més amunt possible perquè els resultats esportius també compten a l'hora de repartir els ingressos de televisió, a banda de l'impacte que provoca veure un debutant a la categoria amb seriosíssimes opcions d'acabar en el Top-10. Parlant d'equips que s'estrenen a la categoria, el Girona, amb el resultat d'ahir a Las Palmas, es confirma com el tercer millor debutant a Primera de la història. La derrota contra el València feia impossible ja atrapar l'Almeria d'Unai Emery (07-08) que va sumar 52 punts, ni tampoc hi havia a l'abast l'Albacete, que continuarà amb el rècord històric per a un novell amb 56 el curs 1991-92. Els 48 punts que tenia el Girona abans del darrer partit eren els mateixos que va aconseguir el refundat Màlaga CF la temporada 1999-00 amb els Rufete, Catanha, Darío Silva o Movilla, entre d'altres. La victòria va desfer aquest empat i deixa els de Montilivi, amb 51, com el tercer millor debutant.



Segon millor català

La reacció de l'Espanyol en les últimes jornades, des de la destitució de Quique i l'entrada de David Gallego (amb victòria a Montilivi) combinada amb la frenada de resultats dels gironins possibilitava que en l'últim partit els blanc-i-blaus tinguessin opcions de superar el Girona, que pràcticament tota la Lliga ha anat per davant seu. L'1-2 de Las Palmas ho evita i així la condició de segon millor equip català ja és segura per a l'equip de Pablo Machín. Un exemple del brutal rendiment de l'equip és veure els rivals que deixa per darrere el Girona a la classificació, a banda dels tres descendits (Màlaga, Las Palmas i Deportivo) o del mateix Espanyol. Equips com el Celta o l'Athletic tampoc podran superar els gironins, que a més han sigut millors que Alabès, Llevant i Leganés, a l'espera del que facin avui l'Eibar i la Reial Societat.