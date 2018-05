Machín: «El més lògic és que entreni el Girona la temporada que ve»

Satisfet per posar la cirereta a la temporada amb una victòria al camp del Las Palmas, l'entrenador del Girona, Pablo Machín, va parlar de gairebé tot a la roda de premsa posterior a l'enfrontament: del duel, del seu futur, d'Stuani i del futur dels jugadors.

A la roda de premsa prèvia a l'últim partit, la gran majoria de preguntes dels periodistes ja anaven encarades per al futur del sorià, que ahir va recalcar. «Ja veurem el que ens espera per al futur, però tinc un any més de contracte amb el Girona i el més lògic és que segueixi aquí la propera temporada». Paraules que detonen un possible acostament entre entrenador i club en les seves negociacions, com exposava en l'edició d'ahir del Diari de Girona el director general Ignasi Mas-Bagà. El tècnic va mantenir el seu discurs ambigu per afegir que «ara puc dir que una cosa és segura al 99%, però en el futbol ja se sap que pot ser que l'1% restant sigui el que acabi sent definitiu». El que sí va assegurar és que «soc tan privilegiat que el que sé que l'any que ve segur que estaré entrenant a Primera Divisió».

Machín també va afrontar la situació d'alguns futbolistes. És una evidència que la gran temporada de molts d'ells hagi cridat l'atenció de clubs més importants que el Girona i el tècnic ho té clar. «Si els jugadors acaben marxant és perquè aniran a clubs d'un nivell més gran i tindran millors contractes. A més, el Girona rebrà les seves clàusules, amb les quals podrà fitxar nous i bons jugadors. Tot el que pugui passar serà bo, aquest és el món del futbol».

Amb els dos gols d'ahir Cristhian Stuani va aconseguir arribar als 21 gols a la Lliga, una xifra realment espectacular. Poc s'ha de descobrir del davanter i el seu entrenador va assegurar que «des del primer entrenament fins a l'últim partit ha demostrat tenir caràcter, orgull i competitivitat». «El joc del Girona era ideal perquè Stuani brillés i nosaltres sabíem que era un jugador que ens aniria molt bé. No podíem pensar que fes 21 gols però confiava que podia treure de dins el gran golejador que és», va afegir.

«Superar els 50 punts, sent un equip recentment ascendit com nosaltres, amb la major part de la plantilla venint de Segona Divisió, penso que és de matrícula d'honor». Així valorava Pablo Machín la temporada d'un Girona i uns futbolistes que, al camp de Las Palmas, van demostrar «que són uns enormes professionals».