Paco Jémez: «No tenim cap motiu per estar contents»

Ja fa setmanes que el Las Palmas va conèixer que la temporada que ve seria equip de Segona Divisió i ahir, novament amb una entrada pèssima a l'estadi de Gran Canària, el Girona va donar-los l'estocada final amb una nova derrota. L'equip canari ja pensa en competir el proper any a Segona i Paco Jémez va assegurar que tenia «molta pena» per no haver pogut ajudar l'equip a mantenir la categoria. «He fet tot el que estava a la meva mà per ajudar l'equip a sortir de la zona baixa. Sabia en quina situació estava quan vaig arribar, era molt complicada, però teníem il·lusió. El que sento ara és molta pena», va dir.

El Las Palmas encadena 16 jornades sense conèixer la victòria, encadenant cinc empats i onze derrotes. Uns números pèssims que el van convertir, fa unes jornades, en equip de Segona. No obstant això, el tècnic va afirmar que alguns partits «se'ns han escapat d'una manera molt estranya». «Amb la situació que estavem era molt difícil competir i el que no podem negar és que els futbolistes ho han intentat. Se'ns han escapat partits que hem dominat, hem tingut més ocasions però el rival ha estat més encertat».

Paco Jémez, un cop finalitzat el partit i la temporada, va dir que «no tenim cap raó per estar contents, per res. És moment de reflexionar tots i cada un de nosaltres sobre el que hem fet. Hem intentat donar la millor imatge possible en els últims partits». Després de tres anys a Primera, el Las Palmas torna a descendir i el futur de Jémez sembla lluny de les Illes Canàries i l'equip també espera una àmplia renovació de la seva plantilla.