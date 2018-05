Stuani alegra el comiat

Cristhian Stuani és un dels noms propis del Girona que aquesta temporada, tot i ser debutant, ha enlluernat a Primera Divisió. Amb tot dat i beneït i a les portes del Mundial, qualsevol altre potser s´hauria aplicat un partit contemplatiu a Las Palmas, però ell no. Depredador de l´àrea en volia encara més. I amb el doblet d´ahir, que li permet arribar a 21 gols, va conduir el seu equip a l´última victòria del curs. Els gironins van tancar així una temporada de somni en la seva estrena a l´elit, davant un conjunt canari que s'acomiada tres anys després de la màxima categoria de la pitjor manera, amb una altra derrota davant els seus aficionats i setze partits consecutius sense guanyar.

L´estrella del partit, com en tants altres d´aquesta temporada, va ser Stuani. Amb els dos gols que va marcar ahir a la tarda arriba a registres de crack. Unes xifres envejables per tants altres davanters. El d´Uruguai, que ja pensa en el Mundial, va resoldre el partit a la primera meitat, amb una diana al principi i una altra al final per tancar un dels capítols més brillants del Girona enguany.

Van passar moltes coses en els primers minuts de partit. Després d'un inicial avís del Choco Lozano, una centrada de Portu la rematava Stuani amb el cap per marcar el seu 20è gol de la temporada i avançar el Girona al marcador (min. 5). El gol matiner dels gironins va fer despertar els locals, que, poc després, empatarien. Pere Pons cometia un penal sobre Calleri (el va agafar per la samarreta) i el mateix davanter local el transformaria per restablir la igualada (min. 12). Els dos equips, sense pressió a efectes classificatoris, van proposar un futbol d'atac, sobretot al primer temps, que es va traduir en constants anades i vingudes i Lozano va estar a punt d'aprofitar una assistència de taló de Portu, però Chichizola evitava el gol amb una bona intervenció (min. 18). El porter del Las Palmas, que la temporada que ve jugarà al Getafe, no va poder fer res per evitar el segon gol gironí. Novament veia porteria Stuani, que després d'aprofitar un regal de la defensa canària es desfeia amb qualitat del defensor i rematava al fons de la porteria (min. 42).

Ja a la segona meitat el ritme de partit baixava, encara que feia la sensació que en qualsevol moment podien arribar més gols. Halilovic, un dels jugadors més ­actius de l´equip local, avisava primer amb una rematada que desviava Bounou a córner amb una bona estirada (min. 48). Les arribades del Girona a la porteria local eren tímides i amb prou feines van aconseguir xutar a porteria, encara que en defensa tampoc estaven patint en excés.

Machín introduïa canvis. El primer, a l´hora de partit, de Maffeo. El barceloní deixava el terreny de joc per donar entrada a Timor en el que havia estat el seu darrer partit. El carriler, que estava cedit per part del Manchester City, jugarà la propera temporada a l´Stuttgart alemany i ahir va vestir per última vegada els colors blanc-i-vermells. Ell mateix, en finalitzar l´enfrontament, ensenyava la samarreta del partit firmada per tots els seus companys a les xarxes socials. Machín, abans d´acabar, també va donar descans a Lozano i Stuani, encara que aquestes dues substitucions ja van arribar als últims deu minuts de l´enfrontament.

A mesura que van arribar els minuts finals, el Las Palmas va intentar buscar l'empat amb una mica més d´insistència, encara que amb la falta d'encert que han tingut durant tota la temporada. Els canaris es mostraven incapaços de generar perill a la porteria de Bounou, que només va veure perill real amb un xut enverinat de Halilovic des de la frontal que va sortir fora per molt poc. En canvi, el Girona, en atac, tampoc tenia el seu millor dia i així ho lamentava també Machín a la roda de premsa, dient que «el que ens ha faltat és més determinació per tancar definitivament el partit». De fet, els gironins van gaudir de contraatacs clars que no van saber aprofitar per assegurar la victòria.

Amb el xiulet final de l'àrbitre el Girona cantava l'últim triomf d'una temporada per emmarcar, esplèndida, espectacular. Era l´hora de les darreres abraçades de la Lliga, per celebrar un triomf també necessari per maquillar una recta final de temporada que no ha estat a l´alçada de la major part de l´any. L´expedició gironina torna avui. Queda una última cita per cloure la temporada. Dimarts, a Figueres, el Girona obrirà els actes del Centenari de la Unió.