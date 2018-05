Stuani completa el seu gran any arribant fins als 21 gols

A l'estiu, el Girona necessitava fitxar un davanter contrastat per encarar l'estrena a Primera Divisió. Van aparèixer diferents noms, però un va agradar de manera especial a Pablo Machín, que va dir a Quique Cárcel i a la gent del club que si hi havia alguna opció de portar Cristhian Stuani s'havia d'aprofitar. «Tenir un davanter com Stuani és un luxe per al Girona», explicava Machín en la concentració de pretemporada a Manchester. I segurament ni el mateix tècnic pensava que el davanter uruguaià faria 21 gols i seria el cinquè màxim golejador de Primera Divisió només per darrere de tres monstres del futbol mundial (Messi, Luis Suárez i Cristiano Ronaldo) i de Iago Aspas, que ha marcat una diana més que Stuani.

Pablo Machín veia com «un luxe» Stuani per la seva experiència a l'elit i perquè el seu estil de joc, especialment la seva capacitat en el joc aeri, el convertien en el davanter ideal per a un Girona que, quan tot surt bé, arriba molt per les bandes. Nombroses centrades que Stuani ha transformat en gols convertint en xerrameca sense sentit els dubtes dels que a l'estiu apuntaven que els millors anys ja havien passat i les dues últimes temporades del davanter al Middlesbrough no havien estat molt brillants. «Estic molt conforme amb la meva temporada aquí a Girona, i ara ja penso a guanyar el Mundial amb Uruguai», va dir Stuani just abans de posar punt i final a una temporada que l'ha tornat a situar en el primer pla del futbol internacional amb un passaport perquè el seleccionador uruguaià, el veterà Oscar Washington Tabárez, se l'emporti cap a Rússia per ser una alternativa als seus dos enormes davanters titulars: el blaugrana Luis Suárez i Edinson Cavani del PSG.

Els escèptics amb la capacitat golejadora d'Stuani aviat varen haver de callar. El davanter va ser el gran protagonista de l'empat contra l'Atletic en l'estrena del Girona a Primera Divisió el passat 19 d'agost. Aquell dia Stuani va marcar els dos gols de l'empat contra els madrilenys a Montilivi (2-2); i ahir en va fer dos més a Las Palmas per tancar la temporada. El primer, amb una jugada clàssica del Girona de Pablo Machín a Primera Divisió: jugada per la banda dreta de Portu, centrada forçada del jugador de Beniel i cop de cap d'Stuani per definir. Entre els dos gols de la primera jornada a Montilivi i els dos gols de l'última d'ahir a Las Palmas, Stuani n'ha marcat 17 més. En total 21. Una xifra que no havia aconseguit ningú a Girona en l'etapa moderna a Segona.

«Estic encantat a Girona. Està sortint un any molt bo en el tema personal, però jo sempre prioritzo els objectius del grup i la veritat és que l'equip està fent una molt bona temporada que encara no s'ha acabat i hem de lluitar per acabar el més amunt possible», explicava Stuani el passat mes d'abril quan l'equip encara tenia opcions d'anar a Europa. El davanter no ha aconseguit portar el Girona fins a posicions europees, però en el seu primer any a Montilivi ha ajudat que l'equip s'hagi salvat amb molta suficiència i ell ha fet el seu màxim registre a Primera Divisió. Lluny queden els 12 que va fer amb l'Espanyol i només a un dels 22 que va fer amb l'Albacete, però, en aquell cas, a Segona Divisió i jugant 39 partits. Enguany n'ha fet 21 en 33 partits.