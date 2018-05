«Aquest estiu volem ampliar el gol sud de Montilivi i renovar el sistema d'il·luminació»

S'ha acabat el primer any a Primera. Tot ha sigut millor i més fàcil de l'esperat?

Ha sigut un any increïble, que no oblidarem mai sobretot perquè era el primer i tot era nou per a tothom. Ens n'hem de felicitar tots. Hem patit i hem gaudit.

Ha patit?

Aquesta és la inèrcia del futbol, sempre hi ha alguna cosa en joc. Quan vam veure el sorteig del calendari ens pensàvem que la permanència l'hauríem de certificar a Las Palmas en una última jornada de transistors, perquè això era el que segurament li hauria tocat al Girona, i ves per on que al març ja estàvem salvats, que havíem aconseguit el nostre objectiu. La inèrcia fa que et vegis a dalt, mai ens hem posat cap sostre, i sempre en volem més. Hem estat competint per jugar a Europa fins a dues o tres jornades per al final, cosa impensable fa pocs anys.

La temporada passada, amb les primes de l'ascens, hi va haver pèrdues per valor de cinc milions. Aquest any es compensarà amb beneficis?

Sí, hi haurà beneficis. Ho hem d'acabar de tancar i després els números s'hauran d'auditar però tal com ens vam marcar tindrem beneficis. Fa dues temporades també en vam presentar.

Això vol dir que hi haurà més pressupost, més límit salarial, per a la propera temporada?

Sí, sí, el pressupost creixerà i el límit salarial també. Gran part dels ingressos seguiran arribant pels drets de televisió, que no incrementaran gaire. En global jo calculo que creixerem al voltant d'un 15%. El límit salarial no el sabrem fins que haguem presentat a la Lliga tot el pressupost, però sí que puc dir que pel que fa a ingressos creixerem un 15%.

L'Ajuntament ha confirmat que al ple de juny hi podria anar la concessió de Montilivi. Això els deixa més tranquils?

Estem treballant perquè es pugui portar al ple de juny. Aquesta és la nostra idea per tenir les màximes garanties i seguretat jurídica. Si no, tenim el compromís de l'Ajuntament que estem condemnats a entendre'ns. Per això estem totalment alineats. Un cop resolt això, que potser no es resol al juny, la idea és millorar la capacitat d'hospitalitat a Montilivi. Per créixer la millor possibilitat, més eficient i més ràpida, és a través del gol sud, continuant la grada existent per sobre del bar. Farem una grada per disposar de paquets d' hospitality enfocats a les empreses i també hi haurà seients per a venda d'entrades i per a abonaments. A més renovarem el sistema d'il·luminació.

L'ha neguitejat tot aquest procés de la concessió?

No. La línia, la bona voluntat, l'entesa amb l'Ajuntament la tenim. Ha sigut un procés necessari perquè ells entenguessin també quina era la nostra idea, quina era la magnitut del projecte. I perquè també tinguessin clar quines necessitats hi ha en el món del futbol d'elit. Si un club només viu de les entrades, del que passa al camp durant 90 minuts cada quinze dies, no té cap sentit. Per això volem treure el màxim rendiment de la nostra instal·lació perquè no ens podem permetre millorar-la i invertir-hi si l'ús que se'n fa és cada quinze dies durant la durada d'un partit. Per això necessites que et donin les màximes possibilitats, i l'Ajuntament ho entén per dins d'uns límits. Són aquests límits els que estem acabant de perfilar. La línia, òbviament, està marcada. Cal ara concretar coses que són importants per recuperar la inversió que ens comprometem a fer.

Montilivi tindrà pel cap baix una capacitat per a 15.000 espectadors el curs que ve?

No és un problema de créixer en capacitat, això existiria si haguéssim esgotat les entrades en tots els partits i no ha passat. És un tema de millorar l'oferta segmentada de les diferents categories de seients. Confiem que serem capaços de fer sold outs(entrades esgotades) durant la temporada. L'altre gran tema d'aquest estiu serà adequar la il·luminació.

Renovar la llum ja era una reforma prevista per a aquest curs. La van congelar a l'espera de tenir la concessió?

Correcte. Estàvem preparats per fer-ho aquesta temporada. No per a l'inici però sí per a algunes jornades més enllà. Com que la concessió no va evolucionar a la velocitat que nosaltres ens pensàvem vam decidir ajornar-ho. El nostre objectiu és que el curs vinent ja el comencem amb el nou sistema d'il·luminació, que requereix una inversió aproximada d'un milió i mig d'euros, i que millorarà les transmissions.

Com s'imagina Montilivi d'aquí a cinc anys?

S'han de millorar tots els serveis generals. L'accessibilitat per a discapacitats, la qualitat dels lavabos, que ara són d'una temporalitat brutal... tenim una limitació d'espai i estructural. Demanem paciència a la gent. D'aquí a cinc anys tindrem, per exemple, una millor grada de tribuna, on ara tenim una coberta d'uralita. Hem estat molts anys amb aquesta coberta, l'Ajuntament ha fet un manteniment exhaustiu perquè no sigui cap risc. Pensi que un estadi que s'està utilitzant és més complicat de reformar que si en fas un de nou, s'haurà de fer per fases i sectors. Com ho veig d'aquí a cinc anys... segurament amb una tribuna nova i més gran, no sé si creixent pels costats o per alçada de la grada.

Tenen un projecte del que volen fer?

Primer el que hem treballat, i per això optem a la concessió, és que la nostra idea d'estadi càpiga dintre de la parcel·la on està. Ara estem treballant en pressupostos. Tot això va darrere d'un pla de negoci que ha d'aprovar el Consell d'Administració.

Quina inversió requereix tot el que volen fer a l'estadi?

Ho estem acabant de parlar. L'Ajuntament et dona una concessió per uns anys i aquests anys són el que tu requereixes per amortitzar les inversions.

A principi d'any van començar a tramitar la Llicència UEFA per si algun dia es classifiquen per Europa. Ja està aprovada?

El primer cop que puges a Primera has de fer aquest tràmit i després tots els equips cada temporada actualitzen les seves dades. Informes de diferents àrees, d'infraestructures, de la situació econòmica, del deute, de la composició accionarial... Nosaltres vam entregar tota la documentació que ens demanaven dins del termini establert però encara no s'ha resolt. Està en procés, estem dins dels paràmetres.

El lema «Orgull gironí» ha fet fortuna. Qui el va idear?

Ve dels aficionats, que el van començar a utilitzar en xarxes. Si no recordo malament, a partir del dia que va venir el Barça a Montilivi. Era una de les conclusions que es treien del tràiler que vam fer per promoure aquell derbi, aquell vídeo del nen que obre un calaix on hi ha una samarreta del Girona i una del Barça i aquell dia tria la del Girona, treu el seu orgull, en un dia amb molts sentiments creuats. Més endavant vam fer una enquesta entre els seguidors per tal que escollissin quin lema posàvem a la samarreta de l'any que ve. Per gran majoria va sortir «Orgull gironí» i se'ns va ocórrer que per què no l'aprofitàvem ja aquest any. Com que no teníem un patrocinador principal, vam optar per regalar aquesta posició tan valuosa de la samarreta per transmetre el que viu i el que sent l'aficionat sobre el nostre club.

I el van estrenar al millor escenari, el Camp Nou.

Va venir així, no era aprofitar que jugàvem contra el Barça, no volíem demostrar res al Camp Nou amb aquest lema. Estrenar-lo allà tenia parts bones i parts dolentes, perquè volíem transmetre un missatge integrador i positiu de la ciutat i la província, i potser es podia malinterpretar. Ens ha funcionat molt bé. Surt a tot arreu i té molta visibilitat.

L'any vinent tindran un patrocinador?

Sí. Ho estem acabant de tancar. I el lema «Orgull gironí» també el mantindrem, hem d'acabar de veure en quina posició. També volem que el llueixin els equips de la base.

Aquest nou espònsor serà una casa d'apostes?

El contracte encara no està signat. Les converses estan molt avançades, i quan puguem anunciar de qui es tracta ho farem. Estem molt orgullosos del que hem aconseguit i estarem encantats d'explicar-ho tot fil per randa.

Umbro seguirà com a marca de la roba esportiva?

Té un any més de contracte.

Li ho deia pels problemes que hi va haver a l'hora de disposar de samarretes per vendre als aficionats.

No li negaré que aquest ha estat un dels punts negres de la temporada i assumim la nostra part de culpa perquè al final som lliures de trencar el contracte amb qui vulguem. Però no hi veiem que sigui cap solució trencar amb ells, ens han dit que estan preparats per resoldre totes les mancances que han tingut aquesta temporada. És més, volen renovar amb el Girona per més anys. Nosaltres ens hem emplaçat que passi el moment crític, que és aquest estiu, per veure com funciona. No es tracta de trencar contractes ni demanar indemnitzacions, sinó de ser operatius i que disposem del producte quan toca.

El Girona tornarà a fer l'estada a Manchester?

Sí. Anirem a Manchester. Estem acabant de tancar les dates, serà a finals de juliol, com es pot imaginar. És una de les millors instal·lacions del món i que en puguem gaudir gràcies a la relació que tenim amb el City és una oportunitat que no podem deixar passar. Volem gaudir d'unes instal·lacions de primer nivell.