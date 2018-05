El Girona, tercer millor debutant de la història a Primera Divisió

Que el debut del Girona a Primera Divisió ha estat notable, ho diuen les xifres. Aquestes parlen per si soles. No hi ha absolutament res a retreure. Més aviat tot el contrari. Segurament, l'única nota negativa, els resultats de les últimes jornades -8 de 30 punts- quan l'equip es va quedar sense combustible, fet que no permet definir la temporada d'excel·lent. Abans, però, els de Montilivi ja havien aconseguit un seguit d'èxits a l'abast de pocs. Un dels més destacats, per exemple, ser el primer debutant a assolir la permanència matemàtica més d'hora. I és que els de Pablo Machín van aconseguir la desitjada salvació a set jornades per acabar la Lliga. Ho van fer abans de jugar al camp de la Reial Societat a principis d'abril, aprofitant la victòria in extremis d'aquella jornada del Llevant contra Las Palmas (2-1). Precisament, fins aquell moment, aquest rècord el tenia l'Albacete 91/92 amb l'actual president del Girona, Delfí Geli a les seves files com a jugador que ho va aconseguir a falta de sis jornades, si bé és cert que llavors cada triomf només valia dos punts, i no tres com passa actualment.

Durant tot el curs, els gironins han estat sempre lluny de les posicions de descens, i, fins i tot, van arribar a lluitar fins a tres jorandes del final per classificar-se per a l'Europa League.

Posats a parlar de números, aquests diuen que els de Montilivi han acabat com el tercer millor debutant de la història a Primera Divisió, quedant-se només per darrere de l'Albacete del curs 1991-92 que en va assolir 40 (els triomfs valien 2 punts i amb la projecció de 3 punts per victòria, n'equivaldrien a 56), i de l'Almeria 2007-08 amb Unai Emery a la banqueta que en va sumar 52. El Girona tanca el curs amb 51 punts després de 14 victòries, 9 empats i 15 derrotes.