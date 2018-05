Històrica estrena contra l'Atlètic

El calendari i les obres del Wanda Metropolitano van provocar que l'estrena del Girona a Primera Divisió fos a Montilivi, on el dissabte 19 d'agost l'equip de Pablo Machín va empatar contra el potent Atlètic de Madrid (2-2). Dos cops de cap de Cristhian Stuani van posar el Girona per davant en el marcador en quatre minuts bojos de la primera meitat però, quan més tocat semblava l'Atlètic per l'expulsió de Griezmann, Correa i Giménez, aquest, a sis minuts del final, va aconseguir l'empat pels madrilenys. «Jugant així tindrem moltes opcions de fer coses boniques», va dir Machín. I no es va equivocar.