El Madrid surt amb la cua entre cames

Un d´aquest dies que quedaran per a la història. El Madrid jugava per primer cop a Montilivi i en va sortir amb una inesperada derrota per 2-1 tot i el gol d´Isco a la primera meitat. Stuani i Portu varen donar la volta al marcador en quatre minuts bojos de la segona meitat davant 13.000 espectadors que van deixar petit Montilivi. A Madrid havien parlat tota la setmana sobre la segurerat del partit, pel fet de visitar un feu independentista, i es varen trobar a amb una afició molt educada i entregada al seus jugadors i un equip que jugava bastant més a futbol del que esperaven.