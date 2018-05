Maffeo atura Messi però no el Barça

Pablo Machín va sorprendre tothom deixant a la banqueta Granell, Borja García i Stuani el dia que el Barça visitava Montilivi. La revolució més gran, però, va ser un canvi de sistema perquè Pablo Maffeo va perseguir Messi per tot el camp amb un poc habitual marcatge individual. L'invent de Machín va frenar Messi, però, al mateix temps, va desdibuixar un Girona que no es va trobar còmode sense el clàssic joc per bandes. El Barça va guanyar fàcil a Montilivi amb dos gols d'Aday i d'Iraizoz en pròpia porta i un tercer de Luis Suárez (0-3).