Moments per a la història: La temporada que Girona no oblidarà

Notable jugada personal de Borja García encarant els defensors del Madrid que aconsegueixen frenar l'habilidós migcampista del Girona, però no poden evitar que la pilota quedi solta a la frontal de l'àrea. Allà, l'agafa Stuani que, desfent-se amb una croqueta dels centrals blancs, supera Keylor Navàs. Quatre minuts més tard, i amb Montilivi gaudint com mai del que suposava jugar a Primera Divisió, el Girona es torna a plantar sense por davant la porteria blanca i Portu desvia a gol un xut de Maffeo. Era el 2-1 i Montilivi estava dempeus celebrant una remuntada increïble contra un dels grans equips del futbol europeu.

El Madrid perdia a Girona just el dia de Sant Narcís i després d'una setmana on des de la capital de l'estat s'havia parlat més dels «perills» de visitar un feu independentista com Girona que no pas de les virtuts de l'equip entrenat per Pablo Machín. Per a molts, la victòria contra el Madrid en plenes Fires ha estat un dels grans moments de la temporada, però en la pel·lícula de l'estrena del Girona entre els grans també hi ha fotogrames molts destacats, com el del debut contra l'Atlètic de Madrid, la primera victòria davant el Màlaga, el desplaçament a San Mamés de la tercera jornada, la derrota davant el Barça a Montilivi amb el mediàtic marcatge de Maffeo a Messi, els tres punts aconseguits a Riazor en la primera victòria lluny de Montilivi, les clares derrotes a Bernabéu i Camp Nou, la golejada contra el Las Palmas amb tres gols d'Olunga a la segona meitat, la ratxa de sis victòries consecutives a Montilivi o, per als que sempre veuen el got mig buit, la desacceleració final que ha despertat l'equip i l'afició del somni europeu...

«La temporada ha estat d'excel·lent, de matrícula d'honor», va destacar Pablo Machín després de tancar el curs dissabte amb una victòria a Las Palmas amb protagonisme d'un dels grans noms propis de la temporada: Cristhian Stuani. El davanter uruguaià ha marcat 21 gols aquesta temporada i s'ha convertit en un ídol per a l'afició del Girona des de la seva estrena golejadora contra l'Atlètic de Madrid en el debut dels gironins a la màxima categoria.

Stuani recorda bé aquells dos gols del 19 d'agost. «El primer gol va ser una centrada de l'Àlex (Granell) a la meitat de l'àrea i jo vaig poder connectar bé de cap; i el segon gol va ser bastant semblant, també estava molt ben ubicat per rematar de cap, és un record bonic perquè van ser dos gols molt celebrats per la gent del Girona...», apunta l'uruguaià sobre la seva actuació en el primer dels moments inoblidables que ha tingut la primera temporada a la màxima categoria d'un equip que també ha tingut en Portu un altre dels seus grans noms propis. El jugador de Beniel ha rendit a Primera Divisió com no ho havia fet mai a Segona i ha estat capaç de marcar contra Barça, Madrid, Atlètic i València. Amb 11 gols i una activitat brutal sobre el camp fins que el desgat físic li ha passat factura en el darrer tram de lliga, Portu ha estat en boca de tothom al futbol espanyol. El Girona va haver de córrer per ampliar-li el contracte i apujar una clàusula massa assequible i, fins i tot, la presència de Julen Lopetegui a Montilivi en el partit contra el Celta va desfermar les especulacions sobre la seva possible convocatòria per anar al Mundial de Rússia amb la selecció espanyola.

El que segur serà a Rússia serà el porter Bounou. El marroquí va començar la temporada per darrere de Gorka Iraizoz, però Machín va fer el canvi a la porteria a Riazor. La victòria a terres gallegues va ser un punt d'inflexió per al Girona i també per a Bounou, que després de ser titular a Primera Divisió ara també ho podria ser en el Mundial. Stuani, Portu, Bounou, Maffeo, que marxa a l'Sttutgart, o Pablo Machín són alguns dels noms que la gran temporada del Girona ha revalorat.