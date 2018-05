El preu de ser molt atrevits al Camp Nou

Les cròniques de l'endemà parlaven d'un Girona que havia estat molt valent al Camp Nou sortint a pressionar al seu camp el Barça de Messi i companyia. Un atreviment que va agafar forma de sorpresa amb el 0-1 de Portu i que va acabar convertint-se en golejada quan el Barça va anar trobant espais per executar el rival amb el seu futbol: 6-1. El Girona no havia pogut plantar cara al Barça a Montilivi i tampoc ho va poder fer en terreny barcelonista tot i els elogis que Machín va rebre pel seu atrevit plantejament. «Prefereixo ser valent, que no pas ser garrepa i rebutjar la nostra idea», va dir Machín.