Sis partits seguits guanyant a Montilivi

Getafe (1-0), Las Palmas (6-0), Ahtletic Club (2-0), Leganès (3-0), Celta (2-0) i Deportivo (2-0). Sis victòries consecutives a Montilivi entre els mesos de desembre i març varen servir al Girona per allunyar-se de les places de descens i per alimentar el somni d'acabar la temporada classificant-se per jugar l'Europa League. La ratxa final, amb 8 punts dels últims 30 possibles, han evitat que el Girona jugui a Europa la temporada vinent, però la temporada és històrica amb l'equip salvant-se amb molts mesos d'antelació i acabant entre els deu primers. I aquella ratxa de sis victòries hi té molt a veure.