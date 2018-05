«La durada de la concessió de Montilivi anirà lligada a la inversió que hi faci el Girona»

La concessió de l'estadi de Montilivi al Girona FC es portarà al ple del mes de juny?

Sí, nosaltres estem treballant molt intensament amb el club perquè el mes que ve poguem acordar la concessió en el ple. Encara, però, no hem acabat d'establir per quants anys, la durada d'aquesta concessió. Legament seria incorrecte inventar-nos aquest termini. Per part de l'Ajuntament, mentre el Girona tingui com ara aquesta posició a Primera tenim tot l'interès que l'ús de l'estadi el tinguin ells, no hi ha cap altra club que estigui en les mateixes condicions. Per nosaltres, els el podríem donar tant de temps com calgués. Però legalment no pot ser així. La durada de la concessió ha d'anar lligada amb les inversions que s'hi faran perquè aquesta cessió es vol fer gratuïta. S'ha de quantificar el valor d'aquest ús, tenint en compte les inversions que hi faran, per determinar el termini i que sigui una cosa equitativa.

Què passaria si finalment no es pot debatre al ple de juny?

Que ningú pateixi, es poden fer plens extraordinaris, no cal esperar ni el de juliol. Hi ha moltes solucions. Però en principi anem perfectament bé perquè es pugui fer al ple del mes que ve.

Per la complexitat de la negociació, aquesta concessió no deu tenir res a veure amb la que va aprovar l'Ajuntament el 2012 i, finalment, el club va rebutjar.

Res a veure. A més, es fa de forma diferent perquè ara, jurídicament, es creu que la única fórmula per poder-ho fer és aquesta que li he explicat. Si no, seria impugnable i no ho pretenem cap de les parts, ni el club ni nosaltres. Ho farem perfectament bé. La diferència principal és que no ens podem inventar el nombre d'anys de la concessió i s'ha d'establir en funció de les inversions que ells hi pensin fer.

A falta de saber els números, la inversió, el Girona els ha ensenyat què projecta a Montilivi?

Hem parlat, i hem parlat molt. Nosaltres estem d'acord amb el seu plantejament: cal que entenguem Montilivi no només com un espai per acudir-hi dues hores els dies de partit. Ha de ser un espai on hi puguin passar moltes coses de diferents tipus. Hem d'acabar de concretar-ho. Nosaltres no pretenem que sigui un tot és possible, però segur que ho lligarem. En aquesta línia, en aquest objectiu, hi estem tots d'acord.

Com s'imagina l'estadi d'aquí cinc anys?

Com un lloc on hi passen moltes coses, el que li deia abans. Unes infrastructures tan importants com les que es volen fer a Montilivi no tenen sentit si només se'n fa ús cada quinze dies. En això coincidim amb el club. Cal que tot aquell espai tingui vida. Puc imaginar-me una zona de restauració, o un espai comercial propi, que no una zona comercial... segur que serà alguna cosa potent.

Contemplen actuacions per millorar l'aparcament?

Ho haurem de treballar. Tot i que és evident que n'hi podria haver de soterrat, és una obra que no sé si seria adequada. Possiblement a la zona de davant, on hi ha un talús davant l'institut de Montilivi, ens podríem plantejar entre l'Ajuntament i la Universitat que fos una zona d'aparcament, que entre setmana podria ser usat pels estudiants. Però aquesta temporada la veritat és que en l'aspecte de mobilitat hem funcionat molt bé gràcies a l'aparcament del Centre Verd i els autobusos llançadora des del centre. Estem contents, nosaltres seguirem apostant per aquest servei, que en el fons és un esforç que fa la ciutat per ajudar el club i la mobilitat.

Quina trascendència hi dona l'Ajuntament a l'acord per cedir la concessió de l'estadi de Montilivi al Girona?

No és un tema en absolut menor, és molt important. És una reafirmació de gironitat important per la ciutat. Jo crec que ningú es pot atrevir a dir que la consolidació d'un equip de Primera en una ciutat capital sigui un tema menor. Al revès. Som conscients d'això, no només per tot allò de positiu que aporta tenir un equip de Primera, sinó també perquè dona exemples de valors on els nens i les nenes es poden veure reflectits, es fomenta l'esport i es fomenta l'esport base. A més aquest Girona ha transmés uns valors dels quals ens en sentim molt orgullosos. Amb molta humilitat, han sigut un equip valent, que amb coratge mai s'ha rendit ni ha tingut por contra cap rival. Diumenge, en l'entrega d'uns premis del Temps de flors, va venir un nen a recollir el seu amb la samarreta de l' «Orgull gironí». I això, a cada any que passi, serà encara més així.

Aquest any el club vol ampliar el gol sud i renovar el sistema d'il·luminació. Què li ha semblat la funcionalitat de l'estadi amb les obres que es van fer l'estiu passat?

A l'estiu tornarem a supervisar els treballs que es facin a l'estadi, com l'any passat, perquè és la nostra obligació. Però com que ens coneixem més, tot serà encara més fàcil, i no parlo de la relació directe entre club i Ajuntament, sinó dels tècnics. Les dues grades que es van col·locar l'estiu passat han funcionat bé. No hi ha hagut cap problema. Aquí el principal és la seguretat de les persones i seguirà sent així.

Ha sigut un any tranquil, esportivament parlant, però també en els dispositius de seguretat a l'estadi?

Per la ciutat ha sigut una tensió el debut a Primera. Tot ha anat bé, però no ha sigut fàcil, era el primer any que ho vivíem i tots els nostres serveis, des de mobilitat a Policia, han estat molt tensionats. Ha significat un esforç important, afegit a tot el que ja tenim. Al final estem contents dels resultats. Per exemple, en això del premi a la millor afició també hi hem col·laborat. Hi hem posat el nostre granet de sorra. Sempre hem tingut un regidor al camp, els dies de partit, que donava la benvinguda als rivals, explicava una mica com era la ciutat... i això en altres llocs no passa. Volíem donar una imatge excel·lent, de ciutat amigable i acollidora, i més en aquests moments que són una mica complicats. Volíem que veiessin la imatge de la Girona real.

La visita a Manchester va servir-li per acabar de tancar els serrells de la concessió?

No, a Manchester hi vaig anar més per veure com viu la ciutat, quins imputs podíem aprofitar a partir de la seva relació amb el futbol. Allà hi ha uns vincles molt estrets entre l'Ajuntament, els clubs, la Universitat i les empreses. És el que ara també volem promoure des d'aquí. Era una mica anar a explorar com es pot aprofitar el fet que una empresa tant potent com el City Football Group tingui un club a la nostra ciutat. També vaig conèixer les instal·lacions del City, em van presentar tothom...

Un estudi de la Cambra de Comerç situa l'impacte de l'ascens en 22'5 milions. L'Ajuntament té més dades al respecte?

No, nosaltres donem tota la credibilitat i fiabilitat a l'estudi que s'ha fet des de la Cambra. És evident que un equip de Primera ha d'aportar un gran impacte econòmic a Girona i a tota la demarcació. Per tant això acredita que és molt important tenir l'equip a la màxima categoria. Ara, dit això, també crec que hi ha d'altres valors, com el que li deia abans de fomentar la base o donar valors als nostres joves. Un equip com aquest, amb el triomf que ha aconseguit salvant la categoria amb tantes jornades d'antel·lació, no té preu. Hem estat tranquil·líssims tota la temporada. Han demostat que tot és possible i que tot es pot aconseguir.

La recerca de terrenys per a la Ciutat Esportiva està aturada?

No, però sí que és veritat que hem tingut dificultats per trobar espais on poder-la fer. No ha quedat 100% abandonat, però amb els camps que tindrà el Girona al PGA potser ara ja no hi ha tanta urgència. El que ha de quedar clar des d'aquest govern ja fa temps que hem decidit exercir de capitalitat, amb generositat. Per tant no anirem a lluitar contra ningú. Que el club trobi la millor ubicació possible i si és a Girona estarem molt contents i si no, també estarem encantats que se'n pugui beneficiar un municipi proper. Ha de ser un èxit de tots.

Veu Pablo Machín a la banqueta la propera temporada?

A Gironaja l'hem mig adoptat!. Ja ens el sentim propi i l'estimem molt. A mi personalment m'encantaria que seguís per tot el que ens ha donat i el seu tarannà humil, però això és una empresa i han de prendre les seves decisions, jo no m'hi puc posar.