Stuani i Mojica són les úniques baixes del Girona pel partit contra el Figueres

El carriler Johan Mojica i el davanter Cristhian Stuani seran les dues úniques absències en l'expedició del Girona que aquest vespre visitarà el Figueres a Vilatenim per obrir-hi els actes de celebració del Centenari de la Unió. El colombià, que ja no va viatjar a Las Palmas en el darrer partit de lliga per unes molèsties, ja és al seu país, on espera que ens els propers dies es concreti la seva més que possible presència a la llista definitiva pel Mundial. Stuani, per la seva banda, el màxim golejador del Girona amb 21 dianes a Primera, està confirmat que no jugarà.

Amb el partit d'aquest vespre els gironins posaran punt i final a la temporada del debut a l'elit. Al davant tindran un Figueres que ha firmat un final de lliga molt bo a Tercera, tot i que no els va valer per acabar atrapant les posicions de "play-off". Serà també un dia de comiats perquè la tripleta tècnica José Luís Gordillo, Damià Abella, Aitor Yeto donarà pas a partir d'ara a un nou entrenador, Joan Esteva, que va ser anunciat ahir pel club empordanès. El tècnic barceloní ha dirigit aquest curs l'Europa, també a Tercera.