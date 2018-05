Vilatenim marca l'inici i el final

Punt i final avui a Vilatenim. El d'una temporada històrica del Girona FC, que ha tancat la seva primera aventura a l'elit entre els deu primers classificats de la Primera Divisió, arribant a creure's les seves possibilitats de classificar-se per a la propera edició de l'Europa League. Final també per a l'etapa de Damià Abella, Aitor Yeto i José Luis Gordillo al capdavant de la Unió Esportiva Figueres. Un trident que agafava les regnes del primer equip després de la marxa inesperada de Chicho Pèlach al Peralada-Girona B. Es va arribar a somiar amb el play-off d'ascens, encara que, finalment, també un desè lloc que garanteix la continuïtat un any més a Tercera. Períodes que s'acaben, al mateix temps que d'altres comencen. Perquè l'amistós que un i altre equip disputaran aquest vespre (20:15 hores/Esport3) servirà de tret de sortida dels actes del centenari del club empordanès, fundat el 1919.

«Serà un partit molt bonic per tot el que representa. És la manera d'acomiadar la temporada, però a la vegada rebrem a un Girona que ha fet una temporada boníssima. A més, vindran amb pràcticament tots els seus futbolistes. Això ho converteix en un altre al·licient ben cridaner», reflexiona Damià Abella, un dels integrants del cos tècnic sortint de la Unió. Confia, a més, que Vilatenim presenti «una molt bona imatge». S'espera una bona entrada. El cartell fa patxoca, però a més, el club s'ha mogut per intentar portar a prou mainada al camp. «Serà molt bonic, volem que l'estadi estigui ple».

El premi ja és rebre a un rival de Primera Divisió, però el Figueres no es conforma només a jugar. També vol intentar guanyar. «La intenció sempre és la d'anar a per la victòria. Ara bé, la diferència de categoria és prou gran. És un partit per gaudir i per intentar competir el millor possible sense que ningú prengui mal», afegeix Damià.

Carles Puig, Toni Conill i Pere Espuña estan descartats, mentre que la convocatòria la completaran alguns joves futbolistes procedents del juvenil: Pere Compte, Gerard Davesa, Edu Pons, Ivan Medinilla, Lluc Coll i Víctor Valverde.

De la seva banda i pocs dies després de tancar la Lliga a Las Palmas amb una alegria (1-2), el Girona afronta l'últim partit de la temporada i ho fa amb la baixa segura de Johan Mojica. El carriler s'està recuperant d'unes molèsties musculars al seu país, Colòmbia, tot a l'espera de saber si finalment estarà a la llista definitiva per disputar al Mundial. Bounou i Stuani, amb la seva participació confirmada al torneig que se celebrà a Rússia el mes vinent, és poc probable que avui juguin; si ho fan, serà ben poca estona. Tres quarts del mateix passa amb Bernardo; el central tampoc té el bitllet assegurat tot i estar en una primera convocatòria. Maffeo, que acaba de fitxar per l'Stuttgart, també té tots els números de participar ben poc, si és que ho fa. La plantilla va dedicar la tarda d'ahir a entrenar en una sessió ben diferent a l'annex de Montilivi, en què els jugadors van celebrar un torneig de Fut-Toc. La parella formada per Juanpe Ramírez i Pedro Alcalá va ser la guanyadora final.



Preus populars

Avui mateix, dia de partit, es podran comprar les entrades a les taquilles de l'estadi. Els preus són bastant assequibles, tenint en compte que el rival, el Girona, milita a la Primera Divisió. Els socis de la Unió entraran gratis, mentre que per al públic en general, una localitat a la graderia lateral costarà 5 euros i s'elevarà fins a 10 si el seient és a tribuna.