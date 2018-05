Portu: «Tinc contracte i estic bé a Girona però en futbol mai se sap»

Portu ha sigut avui un dels grans protagonistes al Girona FC. Amb la temporada finiquitada i els jugadors de vacances, el davanter ha rebut dos premis per part de les penyes Jandrista i Saltenca com a home més destacat segons els aficionats. Portu ha considerat que el club ha fet un any "excepcional" lluitant "per coses inimaginables" i ha assegurat que ara toca carregar piles pel curs que ve. Renovat fa poc fins el 2022, al futbolista se li ha preguntat per si encara hi ha risc que pugui marxar aquest estiu i ha dit que "tinc contracte, com sabeu, i estic molt bé a Girona però en futbol mai se sap què pot passar". En l'acte de la penya Saltenca també s'ha homenatjat jugadors saltencs que han jugat al Girona com Joan Puig "Curta" o Delfí Geli, entre d'altres.