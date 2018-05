«Estic convençut que el Girona i Machín s'acabaran entenent»

Ell no va parlar. Però d'ell, sí que se'n va parlar. A Vilatenim, Pablo Machín no es va aturar a dir la seva. Sí que va fer-ho Àlex Granell, el capità. Va valorar el partit, el comiat de l'Eloi Amagat; va felicitar l'Osca pel seu ascens i també se li va preguntar per la continuïtat de Machín. «No ens ha confirmat res, igual que a vosaltres», tot dirigint-se als periodistes. Va recordar que «té un any més de contracte i a nosaltres no ens ha dit res al respecte. Coneix el context del club, sap com és i hi treballa bé». No es va quedar aquí. «Imagino que no pot trigar gaire. No seré jo qui ha de dir quan ha de renovar o no l'entrenador», deia, abans de confessar que «estic convençut que el Girona i Pablo Machín s'acabaran entenent».

Del partit, va destacar l'«actitud» que tots dos equips havien ofert durant els 90 minuts. «Iniciatives com aquestes permeten fer Girona i créixer com a club. Ens hem enfrontat a un gran rival, històric», opinava, tot afegint que li «fascinava» haver vist mainada tot vestits amb la samarretes blanc-i-blaves i també blanc-i-vermelles. Tot i el 0-6 final, el que demostra que els de Machín van anar per feina, Granell no amagava que «hem anat amb molta precaució per no fer-nos mal. Ha estat la principal consigna. Ens hem pres el partit amb seriositat i molt de respecte al rival». Ara, amb la feina feta i la temporada enllestida, al Girona li toca «desconnectar amb la sensació de tranquil·litat després d'haver fet la feina ben feta». Sobretot, perquè Granell considera que «l'any vinent ens trobarem una temporada més exigent que no pas aquesta». Va parlar d'un comiat «emotiu» a un «amic» com és l'Eloi Amagat i de la possible renovació de Chicho Pèlach pel filial, va reconèixer que «m'estranya que no s'hagi fet oficial, si totes dues parts volen el mateix».

Per acabar, un desig. Amb l'Osca a Primera i el Rayo amb un peu i mig, va demanar que la tercera plaça de l'ascens «sigui per a l'Sporting».