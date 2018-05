Eloi s'acomiada al camp on va debutar a la Lliga

El destí va voler que Eloi Amagat jugués el seu darrer partit amb la samarreta blanc-i-vermella a l'estadi on havia jugat el seu primer partit de Lliga amb el Girona, Vilatenim. Fa quinze dies contra el València a Montilivi el gran capità va acomiadar-se de la seva afició i va rebre l'homenatge i el reconeixement de la seva gent. A Las Palmas, Eloi no va asseure's ni a la banqueta tot i viatjar. Ahir, el gironí sí que va vestir-se de curt i va sortir de titular amb el braçalet a la màniga per disputar el seu darrer partit amb l'equip. Lluny queda ja el duel de Segona B entre Figueres i Girona del curs 2004-05 (1-1) en què Eloi Amagat, que tres dies abans havia debutat amb gol contra el Vila-real a la Copa, va disputar els 9 darrers minuts del derbi entrant en el lloc de Caballero. Aquell mercat d'hivern Eloi seria cedit al Palafrugell. Ahir va tancar el cercle.