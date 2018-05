Marathon Bet es perfila com el nou patrocinador

D'altra banda, segons va informar ahir al vespre Televisió de Catalunya, el patrocinador principal de la samarreta per a la temporada que ve serà Marathon Bet. La casa d'apostes anglesa ha estat el patrocinador del Màlaga les dues darreres temporadesa a raó d'un milió i mig d'euros aproximadament per any. Aquest 30 de juny finalitza la seva vinculació amb el Màlaga i no es farà efectiva l'opció d'un any més per culpa del descens a Segona A. D'aquesta manera, el Girona lluirà patrocinador a la part frontal de la samarreta després de no tenir-ne cap en la seva estrena a la màxima categoria.