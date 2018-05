Avui s'inaugura la nova Penya Girona Costa Brava Sud-Lloret de Mar

El Palau de Congressos de l'Hotel Olympic de Lloret de Mar acull avui la inauguració de la divuitena penya oficial del Girona FC, que compta amb una setantena de socis i tindrà la seu al Bar Solivins, al barri de Fenals. Es tracta de la Penya Girona Costa Brava Sud-Lloret de Mar, creada per un grup d'amics que fa temps que segueixen l'equip blanc-i-vermell i presidida per Juanmi García. A l'acte, que començarà a les vuit del vespre, hi assistiran el president Delfí Geli, i també el defensa Marc Muniesa i el preparador físic Jordi Balcells, socis d'honor de la penya i tots dos lloretencs.