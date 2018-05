Compàs d'espera per Machín

Ja ho va dir el mateix Pablo Machín, després de rebre l'enèsima pregunta. «El tema de la meva renovació va camí de convertir-se en un culebró». Tenia tota la raó del món. Ell mateix s'havia encarregat, unes setmanes enrere, de despertar tota classe de rumors. En va fer prou amb assegurar que si li arribava una «oferta irrebutjable» no li quedaria més remei que «valorar-la». Una sentència, a priori, innocent que ha desencadenat tota mena de suposicions, hipòtesis i teories. Sobre el paper, és irrefutable que Machín té un any més de contracte amb el Girona. I que el club, que no té cap ganes de deixar-lo escapar, ja fa temps que l'intenta convèncer per allargar la seva vinculació fins al 2021. Tot i això, de moment tot continua igual. Fins i tot ara, que la plantilla ja està de vacances i que la Lliga ha abaixat la persiana. Les banquetes, de mica en mica, es van ocupant, però encara n'hi ha de buides. Una d'elles, la d'un Sevilla que està interessat a portar el de Gómara cap al Sánchez Pizjuán. Això sí, sempre que se'n surti a l'hora de fitxar un nou director esportiu. Ho faci o no, el culebró, amb Machín de protagonista, pot quedar vist per a sentència aquesta mateixa setmana. Les parts implicades s'han de tornar a trobar i parlar-ne. I aquesta vegada, pot ser la definitiva.

Fa temps ja que el Girona va al darrere al tècnic. Fins ara, encara no l'ha pogut convèncer. Les propostes no li han acabat de fer patxoca, fins al punt que, com explicava divendres, havia presentat una contraoferta. «La meva continuïtat depèn més del club que no pas de mi», deia llavors Machín. A Montilivi no es vol llançar la casa per la finestra, però tampoc hi ha ganes de deixar escapar a un dels principals artífexs de les últimes grans temporades. Es vol retenir el sorià no només l'any que li resta, sinó també dos cursos més, fins al 30 de juny del 2021. És cert que té alguna oferta superior, com la d'un Sevilla que li pagaria més per temporada. Pero Machín sempre ha dit que aquí se sent «valorat» i al capdamunt de la llista hi ha la voluntat de continuar. Com que una part i altra ho volen resoldre tot plegat «el més aviat possible», per aquesta setmana hi ha prevista una trobada. Serà demà. L'entorn de l'entrenador parla d'una «reunió importantíssima», fins al punt que el més probable és que sigui llavors quan es desencalli tot plegat. «Esperem que quedi resolt aquesta mateixa setmana», apunta aquesta mateixa font.

Mentre no s'anuncia si la resposta és afirmativa o no, Machín continua tenint més d'un pretendent. No és d'estranyar, veient els números que ha aconseguit des que va aterrar a Montilivi. Ja no pels anys a Segona A, que també, sinó per l'excel·lent temporada que ha signat a Primera, ajudant el Girona a ser el tercer millor debutant de tota la història, amb 51 punts. Un dels equips que li va al darrere és el Sevilla. El club andalús, sense entrenador després de la destitució de Vincenzo Montella -Joaquín Caparrós simplement va fer d'apagafocs per després passar a l'àrea esportiva- estaria disposat a pagar el milió d'euros que Machín té per clàusula. Se li oferiria un any, a part d'un segon de prorrogable, però un sou més elevat al que percebria aquí. Tot i això, encara no hi ha una proposta en ferm. Bàsicament, perquè al Pizjuán a dia d'avui la direcció esportiva es troba òrfena. La intenció, des de Sevilla, és comptar amb els serveis d'un Ramon Planes que té contracte en vigor amb el Getafe. Semblava un fet que el lleidatà acceptaria i que des del Coliseum no hi hauria cap problema; és més, Planes és el principal valedor de l'aposta perquè Machín sigui l'entrenador. El resultat, però, ha estat un altre. Ara mateix no hi ha entesa, ni bona sintonia entre tots dos club. El president del Getafe, Ángel Torres, està indignat amb Pepe Castro, el seu homòleg al Sevilla. «Ells no han de parlar amb el Ramon, sinó amb mi. Té contracte i està molt content al nostre club», han estat les últimes declaracions de Torres. Aliè a tot això s'està des de Montilivi, on la intenció és que l'acord amb Machín sigui total abans que s'acabi la setmana. I fi del culebró.

La plantilla, de la seva banda, ha marxat de vacances sense saber del cert qui serà l'entrenador de la primera plantilla la temporada vinent. El 0-6 a Figueres va servir de punt i final a una temporada excel·lent. Els futbolistes ara tenen prop d'un mes i mig per desconnectar. No tornaran a la feina fins al 9 de juliol. Amb els amistosos encara per confirmar, hi tornarà a haver una estada a Manchester. Això segur.