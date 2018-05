Nombrosa representació del Girona FC al The Cup Padel

Tots els participants del The Cup Padel, que s´ha celebrat avui a Calella The Cup

Amb la primera plantilla ja de vacances, alguns dels membres de la família del Girona FC han aprofitat el dia d'avui per participar al The Cup Padel, un torneig que ha reunit a diverses cares conegudes del món de l'esport i que ha servit per donar el tret de sortida a la The Cup, una competició de futbol de categoria juvenil que tindrà lloc aquest proper mes d'agost a Sant Pol de Mar.

Avui, la localitat veïna de Calella ha gaudit d'un torneig de pàdel en què alguns dels seus participants formen part del club blanc-i-vermell. Hi ha fet acte de presència l'entrenador Pablo Machín; també el director esportiu, Quique Cárcel, així com els jugadors de la primera plantilla Àlex Granell, Eloi amagat i Carles Planas. A tots ells se'ls ha de sumar Juan Carlos Moreno, que pertany a l'àrea esportiva.

La competició ha comptat amb el patrocini de Muralla Òptica i Torrot Electric. A banda de la presència "gironina", també hi han participat gent relacionada amb el món del futbol com Julio Salinas, Roger García, Ramon De Quintana, Manolo Márquez, Joan Esteva, Mariano Angoy, 'Tito' Bonano, Óscar Arpón, Gabri, Santi Ezquerro, Thomas Christiansen i Lluís Carreras, qui ha exercit d'amfitrió.

El torneig The Cup, que arriba a la seva tercera edició, es disputarà del 16 al 19 d'agost a Sant Pol de Mar. El cartell serà de luxe i comptarà amb equips de la mida de l'Atlètic de Madrid, Reial Madrid, Espanyol, Athletic, Reial Societat, Girona, Barça i l'ATC Sant Pol.