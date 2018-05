Portu, premiat per la Penya Saltenca

La penya saltenca del Girona FC va celebrar ahir el seu acte de cloenda de la temporada i el va aprofitar per lliurar el trofeu al millor jugador del primer equip blanc-i-vermell. El guardonat d'enguany ha estat Portu, qui va fer acte de presència ahir al vespre al Bar Saltapes de Salt. Una estona abans també havia sigut premiat per la penya Jandrista. Portu va assegurar que «la temporada ha estat fenomenal, ara toca carregar piles per a la propera». En referència al seu futur, va explicar que «fa poc vaig renovar i tinc contracte, però ja se sap que en el futbol pot passar de tot». La Saltenca també va voler fer un reconeixement als futbolistes nascuts a Salt que han defensat l'escut del Girona.