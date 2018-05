Stuani, el «gironí» més present a l'estadística

Enllestida la temporada, és l'hora de fer balanç. De fer sumes, restes, de calcular. De mirar les estadístiques i analitzar. És irrefutable que el Girona ha fet una temporada excel·lent, superant les perspectives inicials. Un desè lloc per estrenar-se a Primera bé es mereix un reconeixement. Però de classificacions, n'hi ha de tota mena. I l'equip, com també els seus jugadors, hi treuen el cap en major o menor mesura. Són els números, en clau blanc-i-vermella, d'aquest primer curs a l'elit, en què han compartir viatges amb autèntics transatlàntics.

A títol individual, el nom propi per excel·lència és el de Cristhian Stuani. No només perquè amb 21 gols ha estat el cinquè màxim anotador del campionat, només superat per Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez i Aspas. Sinó també perquè, curiosament, lidera l'estadística de faltes comeses, amb 88. També sorprèn les 110 faltes que ha rebut Borja García, el segon futbolista de tota la competició en aquest àmbit. A l'hora de regatejar, cal mirar un xic més avall. Portu és el dinovè que més n'ha fet, amb 50. El següent, un Granell que n'ha provat 48 i que ocupa el 22è lloc.

En l'aspecte individual, el Girona és el desè equip que més cops ha xutat. Ho ha fet 350 cops; la majoria han anat a fora (193) mentre que els 157 han estat dirigits entre els tres pals. El joc de toc no seria una de les prioritats en el llibre d'estil de Machín; això ho demostren les 14.229 passades que ha comptabilitzat el conjunt blanc-i-vermell. És el sisè que menys n'ha fet de tota la Lliga. D'aquestes, quasi 11.000 han estat encertades.

Sí que ha estat el Girona un dels equips als quals més penals a favor li han assenyalat: 8. Només el superen el Reial Madrid (10) i el Getafe (12). En contra, li han assenyalat 5, i ocupa el tretzè lloc d'aquesta particular classificació. Curiosament, cap dels jugadors de la plantilla ha estat expulsat, cosa que feia un munt d'anys que no passava a Primera. Per contra, el Girona és el quart equip que ha rebut més grogues (103) i el segon que més faltes comet (615). Només el supera, i de lluny el Getafe (673).



Letals a pilota aturada

Un dels aspectes en què sí que ha meravellat el Girona per davant de tots els equips de la Lliga aquest ha estat, sense cap mena de dubtes, el seu encert en les accions a pilota aturada. Un estudi de l'Observatori del Futbol (CIES) ha analitzat tots els gols d'estratègia d'aquesta temporada, comptant aquells en què la pilota ha entrat abans dels 10 segons des que s'iniciava la jugada. El blanc-i-vermell té una mitjana espectacular, amb un gol cada 318 en aquest tipus d'accions i és el millor de les cinc grans lligues europees. D'altres competicions, només el supera el Youg Boys suís, amb una mitja de 277 minuts. El Girona deixa enrere clubs de l'envergadura del Juventus 354), Schalke (360), Tottenham (407) i Barça (435), entre molts altres.