Caparrós no parla de Machín en la seva presentació a Sevilla: «Hi ha molts entrenadors al mercat»

Joaquín Caparrós ha estat presentat aquest migdia com a nou director de futbol del Sevilla. A partir d'ara ell i el seu equip seran els encarregats de triar el nom de l'entrenador que assumirà la banqueta andalusa la propera temporada. El tècnic del Girona, Pablo Machín, segueix estant a totes les travesses com a primera opció, però en la compareixença d'aquest matí Caparrós no n'ha dit res. El nou responsable de futbol del Sevilla s'ha limitat a dir que "hi ha molts entrenadors al mercat, tot està obert" i també ha destacat que "qui vingui serà el tècnic ideal pel nostre equip, no hem de tenir pressa".

Caparrós s'ha mostrat molt ambiciós i ha dit que la propera temporada el Sevilla "ha d'aspirar a tot, volem fer un equip campió", subratllant que un dels objectius serà aspirar a tornar a la Lliga de Campions. Machín és el gran candidat a la banqueta, però mentretant el Girona intenta que el preparador sorià accepti l'oferta de renovació que li han presentat, afegint dos anys al que encara li queda i millorant-li de manera molt notable el sou. Per sortir de Montilivi Pablo Machín hauria d'abonar al voltant d'un milió d'euros.