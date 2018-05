Gorka i Muniesa, de fitxatges estrella a oblidats

na cosa és la teoria, i una altra de ben diferent, la pràctica. Pot ser que no tinguin absolutament res a veure. Del que sembla al que és, hi pot anar un món. A la vida, i en el futbol. Ha passat a Montilivi. Tothom, o gairebé tothom, s'imaginava que el Girona patiria el que no està escrit per salvar la categoria. Si és que finalment ho acabava aconseguint. A l'hora de la veritat, l'equip ha deixat bocabadats els incrèduls amb un any per emmarcar, somiant fins i tot en Europa i mantenit-se abans d'hora. Aquest és un exemple. Un altre, que també val, és a l'hora de valorar les noves incorporacions. Quan es fan i un cop acabada la temporada. Hi ha els casos en què un fitxatge sorprèn; perquè s'esperava poc d'ell o perquè arribava amb l'etiqueta de suplent, quan a l'hora de la veritat ha rendit d'una manera espectacular. Però també passa a la inversa. El Girona n'ha estat testimoni. Dos casos ho il·lustren a la perfecció: Gorka Iraizoz i Marc Muniesa.

Porter i defensa, l'estiu passat, eren venerats en anunciar-se el seu aterratge a Montilivi. L'un, pel seu envejable currículum a Primera i en competició europea; per la seva veterania, per estar-se una dècada en un club històric com l'Athletic. I també per les seves qualitats i aptituds sota pals, sobradament demostrades durant anys i panys. I l'altre, pel seu passat al planter del Barça, perquè és de la terra, pel seu potencial i perquè compta amb experiència en una competició d'allò més exigent com és la Premier League. La teoria, veient tot plegat, diria que un i altre haurien hagut de ser titulars indiscutibles amb el Girona. Que Machín hauria tingut prohibit qüestionar-los i que en els seus onzes la seva presència hauria estat obligada. Si més no, currículum i cartell en mà. Però tant Iraizoz com Muniesa han passat de ser fitxatges estrella a «oblidats». Per una qüestió o per una altra, més o menys vàlida; el cas és que han jugat molt menys del que en un principi s'esperava.

El navarrès va ser el porter amb més minuts a la pretemporada. I la Lliga la va començar ell. Tot i això, el cos tècnic va apostar per fer el canvi a l'octubre i fer jugar un Bounou que ja no s'ha mogut ni tan sols quan la Lliga estava dada i beneïda. Amb tot, Iraizoz tan sols ha jugat 10 partits: 9 a la competició domèstica (l'últim, una aparició de 45 minuts al camp de l'Atlètic per lesió de Bounou en el primer partit de la segona volta) i l'altre a la Copa del Rei, al camp del Llevant. És l'any en què, sent futbolista de Primera, menys aparicions ha comptabilitzat. No va jugar ni l'intranscendent duel de Las Palmas. Sí que ho va fer a Figueres en l'amistós de dimarts. Tampoc han anat les coses com esperava a un Marc Muniesa que, de moment, no ha trobat a Girona la continuïtat que venia buscant i que li havia faltat a l'Stoke anglès. Ell també va començar jugant. En el seu cas, un parell d'inoportunes lesions el van acabar apartant de l'onze. La segona, ja de manera definitiva. Tot i estar recuperat a principis de gener, Machín ja gairebé no l'ha fet jugar més i l'ha acabat deixant a la grada en la recta final del curs. En total, 14 participacions (13 a la Lliga i una a la Copa). Caldrà ara veure si el seu rol canvia o no la temporada vinent. El defensa es desvincularà de l'Stoke i serà propietat del Girona. I el porter, tot i tenir un any més, caldrà veure si continua o demana una sortida.