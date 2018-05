L'esforç del Girona per Machín

El Girona i Pablo Machín continuen el seu estira-i-arronsa particular. Demà farà una setmana del final de la Lliga i, de moment, encara no hi ha res decidit sobre el futur de l'entrenador, que té un any més de contracte però que es pot desvincular del club pagant un milió d'euros. Des de Sevilla insisteixen que el sorià és el candidat número 1 a la banqueta del Pizjuán, però de la mateixa manera, a Montilivi asseguren que retenir el tècnic de l'ascens a Primera continua sent «la prioritat». Ahir el director general Ignasi Mas Bagà va ser entrevistat al programa Tot és un joc de FeM Girona i va tornar a defensar les bondats de l'oferta que han plantejat al míster: «La nostra és una proposta il·lusionant que s'adequa molt al mercat. Per al Girona representa un esforç molt gran, però creiem que ell és qui ens ha dut fins aquí, ha crescut amb nosaltres i nosaltres hem crescut amb ell». «La nostra oferta té prou arguments com perquè en Pablo l'accepti. Confiem i esperem que la negociació arribi a bon port però al final el Girona s'ha de regir per un pressupost i no farem cap bogeria perquè ja creiem que hi apostem fort», va afegir.

Mas-Bagà va explicar que els contactes entre el club i l'entrenador i els seus agents són «constants». «Estem parlant constantment, hem de parlar, ens hem d'entendre. Hem de convèncer i hem d'il·lusionar i ens sembla que tenim arguments sòlids per aconseguir-ho», va detallar el director general del club, i també president del Consell d'Administració. En tot cas, va admetre que el temps s'esgota detallant que «confiem que es quedarà, però si no ho fa, ho hem de saber com més aviat millor perquè tenim molta feina per endavant a l'hora de planificar la temporada que ve».

Al programa van preguntar a Ignasi Mas-Bagà si tenien alternatives en cas que Machín acabi sortint del club. En aquest sentit va dir que «no ens podem permetre el luxe d'improvisar, però la nostra prioritat és Pablo Machín i ara per ara no vull obrir cap altra carpeta». El tècnic té contracte per a una temporada més. El Girona li ofereix afegir dos anys al que encara li resta per allargar el compromís fins al 2021. Un projecte de llarg recorregut, ambiciós, que pretén seduir el sorià.

En l'entrevista, el director general del club també va parlar d'altres qüestions, com les negociacions amb l'Ajuntament per la concessió de Montilivi o el pressupost de la temporada que ve. En aquest sentit va confirmar que hi haurà un augment d'entre el 10 i el 15% tant en ingressos com en àmbit pressupostari global. Dels 45 milions d'aquest curs el Girona passarà als 52. Igualment va mostrar-se molt optimista en la renovació del director esportiu, Quique Cárcel, amb qui l'acord està «molt a prop». La seva continuïtat pot arribar, fins i tot, abans que la del preparador. Ahir Machín va prendre part en un torneig de pàdel a Calella, al costat de diversos jugadors del Girona i del mateix Cárcel. A la nit tenia programat un sopar amb integrants de la penya que porta el seu nom. La decisió final no pot allargar-se gaire. A Machín se li acaba el temps i en breu haurà de decidir-se.