Muniesa i Balcells, presents en la inauguració d'una nova penya oficial

Ja són divuit les penyes oficials del Girona FC. L'última a veure la llum es va inaugurar, de manera oficial, ahir al vespre a Lloret de Mar. L'escenari va ser el Palau de Congressos de l'hotel Olympic de la localitat selvatana. El tret de sortida, les vuit del vespre. A l'acte no hi va faltar ningú; tampoc els convidats especials. La representació blanc-i-vermella va recaure sobre el central Marc Muniesa i també el preparador físic de la primera plantilla, Jordi Balcells. Tots dos, naturals de Lloret i que ja tenen l'etiqueta de socis d'honor. També hi va assistir el president del club, Delfí Geli.

La penya, batejada amb el nom de Girona Costa Brava Sud-Lloret de Mar compta ja amb una setantena de socis, és presidida per Juanmi García i tindrà la seva seu al bar Solivins, a Santa Clotilde, al barri de Fenals. A tot això se li ha de sumar que comptarà amb una ubicació a l'estadi de Montilivi; més en concret, a les graderies de Preferent i Gol Nord.