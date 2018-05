«Pensant en el millor per al club convé que el tema del tècnic es resolgui aviat»

Creu que Pablo Machín seguirà al Girona?

Espero que sí. Ara, amb els últims moviments que ha fet el Sevilla, confirmant Joaquín Caparrós com a director de futbol, suposo que se li ha aplanat una mica el camí. Però no tinc cap dubte que ell sacrificaria una part d'això per poder-se quedar al Girona. També hem de tenir clar que el 99% dels professionals que tenen l'oportunitat de fer dues passes endavant no ho dubtaríen.

N'han parlat amb ell?

No. A vegades mig dissimuladament hem intentat esbrinar què pensa sobre el seu futur però tampoc el volem molestar. Ell és el primer que deu estar preocupat per aquests temes. No tenim més inputs que el que hem escoltat a les rodes de premsa.

Espera una resolució ràpida?

Pensant en el millor per al Girona és el que més convé, que aquesta situació sobre qui serà l'entrenador es resolgui aviat.

Si se'n va Machín caldria fer-li un acte de reconeixement?

Jo crec que sí. El Girona els últims anys no ha fet bons comiats, tot i que ha millorat en el cas de l'Eloi. Més enllà que caigui més bé o més malament, els resultats avalen Machín com el millor entrenador de la història del Girona, i això cal reconèixer-ho.