Una plantilla revalorada

Fer un bon any a la Primera Divisió, i més si és en el debut de l'equip a la categoria, té una repercussió brutal. En tots els sentits. El Girona, l'autèntica revelació del torneig, s'ha guanyat el respecte de tothom; la temporada vinent continuarà tenint la permanència com a únic objectiu, però els rivals ja se'l prendran més seriosament. La plantilla, desconeguda per a molts, ha pujat un esglaó i s'ha revalorat. Al mercat hi comencen a treure el cap jugadors que, fins fa quatre dies, ni tan sols havien debutat a l'elit. Això és una arma de doble tall per al club de Montilivi; el seu equip cada cop és més reconegut i l'interès cap als seus futbolistes va in crescendo. Al mateix temps, existeix el perill que algunes de les estrelles rebin una oferta tan llaminera que, contra tot pronòstic, acabin marxant durant l'estiu. Sí, més diners a les arques. Però la planificació esportiva es veuria estroncada.

El prestigiós portal web Transfermarkt, que, entre moltes dades, aporta un valor estimat de mercat de cada futbolista professional, apunta que més de la meitat de l'actual plantilla del Girona ha vist com el seu teòric preu ha pujat al llarg d'aquests últims mesos. Un petit indici de quina és la tendència; la d'uns jugadors que cada cop treuen més el cap a les agendes d'altres equips. Un clar exemple és el de Pablo Maffeo. Tot i no pertànyer a l'entitat blanc-i-vermella, el seu concurs durant aquests anys a Montilivi ha despertat l'interès de més d'un club. Prova d'això són els 10 milions d'euros que acaba de pagar l'Stuttgart per un jugador que, fa poques temporades, ben pocs el coneixien i ni tan sols havia debutat a la Premier ni tampoc a Primera. Per intentar evitar cap fuga, la direcció esportiva ha «blindat» la plantilla i la majoria dels seus integrants tenen contracte en vigor per al curs vinent. Això, però, no és cap garantia que hi pugui haver alguna sorpresa durant l'estiu. Bàsicament, perquè més d'un futbolista del Girona agrada. És el cas de Cristhian Stuani; que ha renascut amb 21 gols després d'un parell d'anys irregulars al Middlesbrough. O d'un Portu que ha rendit a un alt nivell, i s'ha convertit en una de les revelacions del torneig. També Juanpe, un central sense experiència a la categoria que no només s'ha convertit en l'home amb més minuts dels gironins, sinó també en el defensa més golejador de tota la Primera Divisió.

Sembla improbable que cap d'ells sigui susceptible de rebre alguna proposta al llarg de les properes setmanes, si és que ja no en tenen al damunt de la taula. El contracte els lliga alguns anys més al Girona, però res descarta que algun club pugui forçar tant la màquina fins al punt d'haver de lamentar algun adeu inesperat.

En són conscients els mateixos membres de la plantilla. Els susceptibles de marxar, si s'acaba donant el cas. Per això, quan se'ls pregunten, deixen la porta oberta a qualsevol possibilitat. Per què arriscar-se a confirmar, al cent per cent, que és impossible moure's del Girona? Portu, per exemple, parlava el dimecres durant un acte amb una de les penyes oficials del club. Entre altres coses, va valorar el seu futur. Ell, que té contracte fins el 2022. «Estic molt feliç aquí, però ja se sap que en això del futbol pot passar de tot». La situació la calca, tot i que no amb les paraules exactes, un Cristhian Stuani que ahir s'incorporava als entrenaments amb la selecció del seu país, l'Uruguai. També té contracte, però desviava l'atenció si li tocava parlar del dia de demà. «Ara això mateix no em preocupa. L'únic que m'interessa és preparar bé el Mundial». El temps, per tant, serà el que dirà.