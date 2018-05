Caparrós no descarta cap entrenador que estigui al mercat

? Joaquín Caparrós va ser presentat ahir com a nou director de futbol del Sevilla. El club andalús és un dels que més interès sembla tenir en Pablo Machín i ahir Caparrós no va tancar la porta al tècnic sorià. «Hi ha molts entrenadors en el mercat i estem oberts a tots», deia. L'exentrenador assegurava que no tenen «pressa» per contractar el nou tècnic. «El que vingui serà l'entrenador ideal. Li donarem tot el suport». Els exjugadors Carlos Marchena i Paco Gallardo completaran l'equip de Caparrós a l'àrea esportiva.