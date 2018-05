Machín allarga el compàs d'espera mentre a Sevilla el veuen a prop

Pablo Machín no va assistir ahir a la Gala del futbol gironí però, volent o sense, va ser-ne un dels grans protagonistes. El tècnic segueix sense concretar el seu futur i, d'aquesta manera, el compàs d'espera s'allarga. El Girona creu que l'oferta que li ha presentat li representa un gran esforç i li permet seguir creixent en un projecte ambiciós i de llarga durada. El sorià, mentretant, intenta dilatar el temps a l'espera de saber si es pot concretar o no l'interès del Sevilla i si des de Montilivi accedeixen a millorar-li encara més les condicions. El futur de Machín va figurar a totes les converses, sense que ningú, de moment, fos capaç d'assegurar quin final tindrà el serial.

A la Gala el Girona hi va tenir una àmplia representació. I un dels homes de confiança del preparador, el seu segon, Jordi Guerrero, va ser reconegut com un dels tècnics gironins que treballa a la màxima categoria. Oficialment ni Guerrero ni el president Delfí Geli, ni tampoc el director general, Ignasi Mas-Bagà, van fer declaracions. Machín va posar la pilota a la teulada del club però des de Montilivi mantenen que és l'entrenador el qui ha de moure fitxa decidint si accepta o no la proposta de renovació. La partida no pot durar eternament.

Mentretant, des de Sevilla cada hora que passa veuen Machín més a prop. Al migdia en la presentació de Joaquín Caparrós com a nou director de futbol el nom del sorià va sortir, però sense cap concreció. Al vespre diversos portals asseguraven que Caparrós s'havia posat a treballar de seguida i que ja havia tingut el primer contacte amb Machín i el seu entorn. Ara bé, a banda de l'acord que pugui tancar amb el preparador sorià caldrà que prepari el milió d'euros que val la clàusula de llibertat.

La situació ha provocat que el Girona tingui aturada la planificació esportiva i que tots els dirigents estiguin implicats en el tema de l'entrenador. Si Machín no segueix caldrà activar el Pla B i, a més, buscar el perfil de futbolistes que demani el nou inquilí de la banqueta. Ara mateix l'equip té renovats molts futbolistes amb el perfil que vol Machín i específics per fer el seu sistema de joc.

A Montilivi s'han treballat les renovacions de Machín i Cárcel, que acaben contracte el 2019, i s'esperava anunciar-les plegades. La del director esportiu està perfilada. La del tècnic cada dia és més misteriosa.