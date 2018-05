Pablo Machín és a punt de tancar l'acord amb el Sevilla per dos anys

Pablo Machín és molt a prop de tancar un acord per entrenar el Sevilla les dues properes temporades, posant d'aquesta manera punt i final a la seva estada de més de quatre anys al Girona. Des que divendres al migdia el club andalús va presentar Joaquín Caparrós com a nou director de futbol els contactes s'han multiplicat. Caparrós va dir que no tenien pressa però la realitat és que en la tarda-nit de divendres i durant avui el Sevilla ha avançats molt per tancar l'operació.

Amb l'entesa amb el Sevilla encarrilada, abans no es pugui oficialitzar la seva sortida cal un altre pas, no menor: Machín encara té un any més de contracte amb el Girona i si se'n vol desvincular ha de pagar un milió d'euros. A Montilivi l'actitut del preparador aquests darrers dies no ha agradat gens i no estan disposats a fer-li cap rebaixa. Si se'n vol anar, que ho faci, abonant el que estipula el seu contracte. Amb el tècnic decidit a marxar a Sevilla, rebutjant la proposta de renovació del Girona, que l'hauria deixat al club almenys fins el 2021, que tota aquesta operació es resolgui dependrà també del pagament de la clàusula.

Pablo Machín va arribar al Girona el 10 de març de 2014, amb l'equip enfonsat a la classificació de Segona i un peu i mig a Segona B. Va ser el relleu d'un Javi López que havia rellevat Ricardo Rodríguez en un any molt complicat al camp i als despatxos, pels problemes econòmics. En 13 partits va ser capaç de revifar el mort, salvant la categoria en la darrera jornada amb un triomf sobre el Deportivo, que ja havia pujat, per 3-1.

El tècnic es va guanyar la continuïtat. I la temporada 2014/15 va estar a un minut de pujar el Girona a Primera. Era l'any dels 82 punts, el Lugo i la promoció fallida amb el Saragossa. Una temporada més tard el Girona va acabar quart i després d'eliminar el Còrdova a la primera ronda de la promoció va caure en la final contra l'Osasuna. Finalment l'ascens va arribar el curs passat. El 4 de juny, aviat farà un any, un empat sense gols contra el Saragossa enviava finalment el Girona a la màxima categoria per primer cop en 87 anys d'història. En el debut a l'èlit l'equip ha seguit responent, salvant la categoria amb molta comoditat tres mesos abans del final de la lliga.

A Montilivi esperen esdeveniments però des de la direcció esportiva es comença a perfilar un pla B per si es confirma el probable adéu del preparador. El club vol fer una bona planificació del proper curs i no pensa deixar cap detall a l'aire.