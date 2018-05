Domènec Torrent agafa força per substituir Pablo Machín

Amb el fitxatge de Pablo Machín pel Sevilla només pendent que el club andalús faci efectiu el pagament d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida del tècnic sorià, el Girona ha activat la maquinària per tenir lligat el seu substitut com més aviat millor. I el primer nom de la llista és d'un vell conegut de Montilivi: Domènec Torrent. El tècnic de Santa Coloma de Farners s'ha passat la darrera dècada treballant amb Pep Guardiola però ara podria tornar a fer de primer entrenador precisament en el darrer equip que havia dirigit: el Girona. Des de Manchester veuen en Domènec Torrent la persona ideal per entrenar el Girona per la seva condició de gironí i coneixement del club i de l'entorn com, també, perquè la seva presència a la banqueta de Montilivi podria facilitar l'adaptació dels cedits del club anglès que, Pablo Maffeo a banda, han tingut molt poca participació amb Pablo Machín.

Arribats a aquest punt, la pilota està ara a la teulada de Domènec Torrent que haurà de decidir si vol continuar al costat de Pep Guardiola o fa el pas de tornar a ser primer entrenador. Guardiola acaba de renovar amb el Manchester City fins al juny del 2021 i Torrent ha estat al seu costat, primer com a analista i després de segon entrenador, a Barça B, Barça, Bayern de Munic i Manchester City.