El futur del tècnic, el tema estrella en el fi de festa organitzat per la Penya Pere Pons

Ell va signar samarretes. Va fer-se fotografies a tort i a dret. Va passar revista a la temporada i tothom el va escoltar. En definitiva, va ser el centre d'atenció. Però Pere Pons no va ser l'únic protagonista ahir a la tarda a Sant Joan de Mollet, a la seu de la penya que porta el seu nom. Sense ser-hi, Pablo Machín també va estar ben present. El futur del tècnic estava en boca de tothom; sobretot un cop enllestit l'acte, entre botifarra i botifarra. Els penyistes i afcionats presents, que van rondar els dos centenars, deien la seva de tot plegat.

«Ha estat el tema estrella», explicava Raimon Nadal, de la Penya Pere Pons. «La sensació general és d'agraïment per tot el que ha fet. I alhora, de pena si és que finalment se'n va», apuntava, tot afegint que si el tècnic fa les maletes rumb al Sevilla, «és molt lògic i comprensible. Ara és un molt bon moment per marxar si és que té una bona oferta al damunt de la taula com sembla que és el cas. Ens estem fent a la idea que Machín té un peu i mig fora del club».

Marxi o es quedi, el que és indiscutible és que la temporada del Girona, la primera del club a la màxima categoria del futbol espanyol, ha estat un autèntic èxit. Així mateix ho va reconèixer Pere Pons. El discurs del de Sant Martí Vell va anar per aquesta direcció; això sí, en cap moment es va mullar sobre el futur de l'entrenador.

A Pons, unes dues-centes persones el van esperar a mitja tarda, a partir de dos quarts de sis, a la seu que la penya té a Sant Joan de Mollet. «Ha estat una festa per posar el punt i final a una gran temporada amb un referent no només de la nostra penya, sinó també del vestidor», deia Nadal. Se'l va rebre amb l'himne del Girona i només posar-hi els dos peus, no va deixar de fotografiar-se amb els assistents i d'estampar la seva signatura allà on fos. Hi havia molta mainada, i tampoc es van voler perdre la cita membres d'altres penyes oficials. El club també hi estava convidat, però no hi va treure el cap ningú, com havien fet uns dies enrere, per exemple, quan Delfí Geli es va deixar caure per la seu de la penya Saltenca, o quan va anar a Lloret de Mar per assistir a l'estrena de la divuitena penya oficial, on també hi van ser Marc Muniesa i Jordi Balcells. Hi va haver un sorteig d'obsequis; també un joc «molt divertit» amb una vintena de preguntes relacionades amb Pere Pons. Un cop tot dat i beneït, es va celebrar un berenar-sopar de germanor. El moment idoni per fer-la petar. I parlar de Machín, és clar.