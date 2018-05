Emotiu comiat de Pablo Machín a l'afició del Girona

El nou entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha publicat un emotiu missatge a les xarxes socials per a acomiadar-se de l'afició del Girona, el club al qual ha dirigit en les últimes quatre temporades i mitja.





"Estic molt orgullós de la meva aportació al creixement del nostre Girona", assegura el tècnic sorià, que, després de liderar al conjunt de Montilivi a la millor temporada de la seva història, ha executat la seva clàusula de rescissió per unir-se al Sevilla fins a 2021.En el text, Machín qualifica seu pas pel Girona com "un conte de fades" fet realitat i es recorda dels aficionats matalassers, que han crescut "de manera exponencial" amb l'arribada del club a la màxima categoria del futbol espanyol, i de "tots els futbolistes que durant aquestes cinc temporades he tingut l'orgull de dirigir i que m'han acompanyat, amb total implicació, en el creixement personal i el del club".