Domènec Torrent, candidat

El pla B, que estava guardat al calaix, ja s'ha activat. Ningú ho volia així a Montilivi, on l'aposta prioritària no era cap altra que la continuïtat de Pablo Machín. Fins a l'últim minut s'ha lluitat per convèncer un entrenador que, a darrera hora, s'ha deixat seduir per la proposta del Sevilla. Veient aquest panorama, és indispensable el relleu a la banqueta i el Girona ja ha engegat la maquinària per trobar un substitut al més aviat possible. De candidats n'hi ha uns quants i cal filar prim i decantar-se per la millor elecció possible. Un dels noms que ha agafat més força és el de Domènec Torrent. La direcció esportiva que encapçala Quique Cárcel i també el City Football Group, propietari del Girona, veuen amb molt bons ulls aquesta opció. El gironí és, des de fa una dècada, la mà dreta de Pep Guardiola. En cas d'acceptar la proposta, canviaria d'aires per dirigir un equip en solitari.

Torrent, nascut a Santa Coloma de Farners, tornaria a casa. Després de deu anys amb Guardiola, fent d'analista i de segon entrenador (Barça B, Barça, Bayern de Munic i Manchester City), dirigiria un equip que ja coneix a la perfecció. En va agafar les regnes les últimes nou jornades de la temporada 04/05 a la Segona Divisió B. Va rellevar Josep Maria Nogués al càrrec i el seu balanç de tres victòries, dos empats i quatre derrotes no va ser suficient per evitar el descens de categoria. Tot i la clatellada, va decidir continuar i un any després feia que el Girona es convertís en el campió del seu grup de Tercera. (05/06). Abans de la seva experiència a Montilivi, havia dirigit el Palamós a Segona B; l'any tampoc va acabar bé i l'equip empordanès va baixar.

L'acord de col·laboració entre els gironins i el Manchester City seria clau en aquesta operació. Ara és Torrent qui decidirà; ho farà en breu, perquè a Montilivi hi ha ganes de trobar un relleu per a Machín el més ràpid possible. Si el selvatà és l'escollit, un dels punts forts, entre d'altres, és que la seva presència seria excel·lent per controlar i també donar un cop de mà en l'adaptació dels joves futbolistes que el club anglès cedeixi al Girona. D'aquesta manera, no es repetiria el que ha passat aquesta temporada, en què només Pablo Maffeo ha tingut protagonisme; la resta, homes com Aleix Garcia i, sobretot, Douglas Luiz, han tingut un paper més secundari.

Aquest divendres passat, precisament a la seva Santa Coloma de Farners natal, Torrent va ser escollit com el millor entrenador de la demarcació d'aquesta última temporada a la Gala del Futbol gironí. Entre d'altres coses, va confessar que algun dia li agradaria tornar a dirigir el Girona i que al llarg de l'any ha seguit de molt a prop les evolucions del conjunt blanc-i-vermell a la Primera Divisió. Ara, si accepta, podrà fer realitat els seus desitjos i dirigir al seu exequip a la màxima categoria. L'objectiu no serà pas cap altre que segellar la permanència i intentar fer oblidar un Pablo Machín que li ha deixat el llistó ben amunt, amb un històric desè lloc i 51 punts que han convertit el gironí en el tercer millor debutant a l'elit de la història.

Torrent, això sí, no és l'única alternativa que es proposa des de Manchester. L'altre nom que el City ha posat al damunt de la taula és el de Mikel Arteta. El basc fa dos anys que treballa com a ajudant de Pep Guardiola. En el seu cas, però, no té experiència a les banquetes i fins ara no ha dirigit encara a cap equip en solitari.

Feinada de por als despatxos de Montilivi. Ja no només per trobar un inquilí per a la banqueta, sinó també per construir la plantilla per a la temporada vinent i, de passada, per enfortir la direcció esportiva. I és que Quique Cárcel és a només un pas de renovar el contracte que l'uneix amb el club fins a l'any vinent. Les converses estan molt avançades i tan sols queden uns últims serrells perquè l'acord sigui total. També va per molt bon camí la renovació de Yassine Bounou. El porter, convocat amb el Marroc per al Mundial que comença el mes vinent, ja fa setmanes que havia reconegut la seva voluntat de continuar. La intenció, si res es torça, és que el club lligui Bounou per tres temporades més i anunciar-ho aquesta mateixa setmana.