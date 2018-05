Machín s'acomiada del Girona i fitxa pel Sevilla

Pablo Machín s'ha desvinculat aquesta tarda del Girona i instants després ha sigut confirmat pel Sevilla com el seu nou entrenador. El tècnic sorià ha estat negociant des del matí la seva sortida a les oficines de Montilivi i a dos quarts de quatre de la tarda n'ha sortit. Unes hores més tard s'oficialitzava la seva marxa i la seva arribada al Sánchez Pizjuán. Demà a les 11 del matí farà una roda de premsa de comiat a l'estadi en presència de Delfí Geli i Quique Cárcel.





Envia el teu missatge d'agraïment a Pablo Machín per aquestes temporades històriques.



??????



Envía tu mensaje de agradecimiento a Pablo Machín por estas temporadas históricas.#GràciesMachín pic.twitter.com/fNdIPuhk3n — Girona FC (@GironaFC) May 28, 2018

En el seu comunicat el Girona explica que "amb contracte fins el 2019, Machín ha decidit executar la clàusula de rescissió i deixar l'entitat de Montilivi que li havia fet arribar una proposta de renovació de dues temporades més. El tècnic sorià ha acceptat la proposta del Sevilla i s'asseurà a la banqueta del club andalús". L'entrenador posa així punt i final a la seva etapa a Girona, on va arribar el març de 2014 amb l'equip lluitant per aconseguir la permanència a Segona A. Amb ell, el Girona aconseguiria 21 de 39 punts possibles i conservaria la Segona divisió. Posteriorment el Girona va disputar les dues temporades següents, sense èxit, els play-off a Primera divisió. L'ascens va arribar el 4 de juny de 2017 amb un empat contra el Saragossa després d´acabar la temporada regular en segona posició.Una estona abans que els dos clubs fessin públic el nou destí de Pablo Machín s'havia filtrat que l'entrenador havia revelat el seu futur als jugadors amb un missatge. "S'han acabat els rumors i ha arribat la confirmació: marxo al Sevilla", hauria escrit Machín, a qui li quedava un any de contracte amb el club de Girona, i qui afegeix que li "hauria agradat" fer "una fortíssima abraçada i agrair sincerament tot" el que la plantilla li ha "aportat, des del primer a l'últim"."Des del que més al que menys ha jugat, tots heu estat importants i tots m'heu ajudat a ser millor i a aconseguir que clubs com el Sevilla es fixin en mi. Segur que la bona marxa de l'equip també us ha fet més valorats a tots", subratlla en la seva missiva el tècnic sorià.Machín considera "un honor i un orgull" haver dirigit el Girona, el qual va ascendir per primera vegada en la seva història a Primera Divisió, i se'n va per signar, segons han informat fonts de la negociació, un contracte amb el Sevilla per a les dues pròximes temporades.