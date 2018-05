Machín negocia a Montilivi la seva sortida del Girona

A dos quarts de quatre de la tarda, i després d'unes quantes hores reunit a les oficines de Montilivi, Pablo Machín ha sortit a l'exterior, on l'esperava una nombrosa representació dels mitjans de comunicació. El tècnic no ha volgut revelar res del que ha parlat amb el club, ni tampoc ha reconegut que se'n va el Sevilla. Si més no, amb el poc que ha dit, ha quedat clar que el seu adeu és imminent: "Quan s'hagi de saber alguna cosa, ja se sabrà. Tots sou prou intel·ligents per saber què és el que hi ha".

Se li ha insistit una mica tot, intentant estirar-li, la llengua, però Machín no ha volgut anar massa més enllà. "Aquí hem estat sempre com una família, ens hem respectat i ens hem tractat molt bé, així que ara demano que espereu al moment de dir les coses, llavors hi haurà tot el temps del món per parlar".

"Us ho dic de veritat. Ja hi haurà temps per parlar del que s'hagi de parlar", ha afegit abans de pujar al cotxe i marxar de Montilivi.

Machín estava a l'estadi acabant de perfilar la seva sortida del Girona. Se'n va al Sevilla, on signarà per dos anys. L'acord amb els andalusos és total.