Pablo Machín, punt i final

Un canvi d´aires totalment confirmat, després d´uns dies marcats per les especulacions i els rumors, cada cop més sòlids i amb més arguments. A mitja tarda va ser oficial. Per una banda i per l´altra. Machín deixa el Girona i s´enrolarà al Sevilla, on signarà per a les dues properes temporades. L´oferta «irrefusable» que preveia al març ha acabat arribant. No només l´ha «valorat», com deia llavors, sinó que l´ha acceptat, declinant fins i tot la proposta de renovar el seu vincle amb Montilivi fins al 2021. Es posa, per tant, punt final a una etapa que ha durant quatre anys i mig. Un temps marcat pels èxits, sobretot. Ara, nous reptes per a l´entrenador, que avui s´acomiadarà en una roda de premsa fixada a les 11 del matí a l´estadi.



La «prioritat» del Girona sempre havia estat comptar amb ell com més temps fos possible i, la setmana passada, el director general Ignasi Mas-Bagà mostrava el seu optimisme respecte a això. Tanmateix, la insistència del Sevilla i el fet que les negociacions per renovar-lo s´encallessin han estat dos factors clau. Tant, que Machín arribava a un acord a finals de la setmana passada amb els andalusos. Només faltava un últim matís: abonar el milió d´euros de la seva cláusula. Una condició que es va complir sense cap dificultat. Amb tot acordat i sense impediments, l´operació veia la llum. Cap a les 7, un club i altre aprofitaven les xarxes socials per confirmar el canvi d´aires.



D´aquesta manera, Machín deixa un Girona al qual va arribar el 2014, a 13 jornades per al final de Lliga i l´equip camí de Segona B. No només va conduir-lo cap a una salvació que semblava impossible, sinó que va encadenar dos play-off per pujar seguits, després d´ascendir, a la tercera, de manera directa. L´últim èxit arribava aquest any: l´equip ha competit a la Primera Divisió, salvant-se abans del que estava previst. No ha pogut, això sí, classificar-se per a l´Europa League. Una competició que, això sí, ara tindrà l´oportunitat de viure en primera persona amb el Sevilla. Serà ben aviat, perquè els andalusos engegaran motors al juliol. L´objectiu, disputar la final de Bakú del 2019 i guanyar el títol per sisè cop. I ja no només això, fer una Lliga més digna que l´última, en què la irregularitat i el canvi d´entrenadors (Berizzo, Montella i Capar­rós) han estat una constant. Se´n va Machín cap al Sánchez Pizjuán després de 189 partits oficials, entre Lliga, promoció i Copa del Rei. Ara caldrà veure si ho fa sol, o si s´emporta algun dels seus ajudants com Jordi Guerrero (segon), Jordi Balcells (preparador físic) o Omar Harrak (entrenador de porters).





Reunió i silenci

Llarga i intensa va ser la jornada d´ahir per a un Pablo Machín que va tenir el seu primer tastet del que li espera a partir d´ara a Sevilla, una plaça on la pressió i l´expectació mediàtica multiplica, i bastant, tot el que ha viscut durant aquest temps a Girona. L´entrenador va arribar ben aviat a Montilivi, on es va reunir durant unes quantes hores amb el club per acabar de concretar la seva sortida, l´últim pas per convertir-se en nou tècnic del conjunt andalús. Cap a dos quarts de quatre de la tarda, va enfilar de nou cap al cotxe i, abans de pujar-hi, va ser abordat per una nombrosa representació dels mitjans de comunicació. Com que encara no hi havia cap anunci oficial per cap de les dues bandes, Machín es va escapolir com va poder. Ara, va quedar prou clar que de notícies n´hi hauria ben aviat. «Quan s´hagi de saber alguna cosa, ja se sabrà. Tots sou prou intel·ligents per saber què és el que hi ha», va dir. Després d´insistir una mica, va afegir que «aquí hem estat sempre com una família, ens hem respectat i ens hem tractat molt bé. Ara demano que espereu al seu moment per dir les coses. Llavors hi haurà tot el temps del món per parlar». I ho va rematar amb un «us ho dic de veritat. Ja hi haurà temps per parlar del que s´hagi de parlar».Més hauria dit a la plantilla, en un missatge de comiat que Machín hauria enviat als seus futbolistes també ahir, per confirmar-los el seu adeu. «S´han acabat els rumors i ha arribat la confirmació: me´n vaig al Sevilla», hauria escrit un Machín que va tenir temps per destacar que «tots» els jugadors han estat «importants» per a ell i que l´han «ajudat a ser millor» durant aquests anys que ha estat a Montilivi. Tot, per acabar dient que ha estat «un orgull» i també «un honor» haver dirigit el Girona.