Cárcel: «Hem fet el que hem pogut per retenir-lo»

Per Montilivi sura una mena de sentiment de resignació, veient com Pablo Machín ha decidit acceptar la proposta del Sevilla i no pas fer el pas i renovar el contracte que l'unia amb el Girona i quedar lligat fins al 2021. Ara no queda cap altra opció que passar pàgina; el temps mana i cal planificar la propera temporada, per la qual cosa lligar un nou entrenador s'ha convertit en la gran prioritat als despatxos.

Sobre això ahir va dir la seva Quique Cárcel, el director esportiu, en unes declaracions que recull el diari ABC Sevilla. En elles, Cárcel explica que «hem fet tot el possible perquè Machín es quedi. L'únic que podem fer ara és donar-li les gràcies. Això és futbol i sabíem que podia passar. Ell ha volgut fer un salt i ja està». Afegeix que «sempre hem tingut clar que es tractava de la nostra prioritat, que en Machín continués. Li vam arribar a oferir tres anys de contracte, però va aparèixer el Sevilla i es va acabar la cosa. És clar, que estem fastiguejats. Ho teníem tot preparat i la seva idea de joc estava molt interioritzada».