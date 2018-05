Emotiu comiat de Pablo Machín: «A Sevilla el Girona hi tindrà un seguidor més»

Pablo Machín s'ha acomiadat aquest matí públicament del Girona en una multitudinària roda de premsa a Montilivi. Acompanyat pel president Delfí Geli i pel director esportiu, Quique Cárcel, el sorià ha posat punt i final a quatre anys i mig d'èxits que han dut el club de tenir un peu i mig a Segona B el 2014, quan va arribar, fins a consolidar-se a Primera en l'any del seu debut. Pere Pons, Àlex Granell, Aday i Eloi Amagat, així com diversos membres del cos tècnic i representants de penyes, han estat presents a l'estadi en aquest emotiu comiat.

En la seva primera intervenció, Machín ha dit que "la meva paraula és gràcies. A tothom. A tots els que m'han ajudat a que arribés aquest moment. Als jugadors per creure en aquell entrenador semidesconegut que va arribar fa temps". També ha reconegut que "era el moment" per marxar i ha advertit que "en Quique sap que hem estat a punt d'allargar la vinculació, però l'oferta irrebutjable que sempre deia que seria l'única forma que marxés del club, ha arribat". "A Sevilla hi tindreu un seguidor més", ha destacat, amb emoció, abans de recordar que "el Sevilla és un club Top a Europa i a Espanya, és un repte més a la meva carrera que assumeixo amb il·lusió".

El tècnic ha insistit que "el club ha fet un esforç fins on podia" per poder-lo renovar i ha arribat a dir que "ara estem en el futbol professional, segurament si les negociacions s'haguessin fet de tu a tu com fa uns anys, hauríem pogut arribar a un acord. Ara però hi ha gent que vetlla pels meus interessos i hi ha trens que només passen una vegada". Preguntat per què s'emporta de Girona ha dit que "era un entrenador quan vaig arribar i ara en soc un altre quan me'n vaig. Soc un home de club, amb tots els condicionants bons que això porta. Ho vaig ser al Numància, on hi vaig estar 13 anys, i aquí, on hi he passat 5 temporades. He crescut a Girona, hi he après molt". A més ha afegit que "soc millor entrenador ara que me'n vaig que quan vaig arribar", i ha considerat que s'endú "l'estima de tota una ciutat a mi i a la meva familia".

"Aquesta història per mi ha sigut un conte de fades. Em sento enormement afortunat per poder aprofitar una opció que és millor per la meva carrera, i que el Girona també en pugui treure benefici", ha explicat el preparador. També ha expressat que no té "por" davant del repte que l'espera a Sevilla: "sé que hi haurà molta exigència. Tinc clar el que he de fer perquè les coses surtin bé".

Per la seva banda Delfí Geli ha dit que "Machín agafa un nou repte, una nova il·lusió, i noves perspectives pel seu futur", mentre que Quique Cárcel ha apuntat que "he crescut al teu costat. Per a mi és un dia una mica difícil de transmetre. Estic supercontent pel teu creixement esportiu, que et mereixes, sens dubte. Al mateix temps estic trist. Et desitjo tota la sort del món". Ara serà feina de Cárcel i del club trobar un substitut a Pablo Machín, que podria arribar a finals d'aquesta setmana o a primers de la propera. L'opció Domènec Torrent s'esvaeix perquè el preparador de Santa Coloma vol seguir exercint de mà dreta de Pep Guardiola al City.