El nom de Mikel Arteta també està sobre la taula

Toca, perquè no queda cap altre remei, un canvi de cromos a la banqueta de Montilivi i en la recerca del nou entrenador hi tindrà molt a dir el City Football Group, un dels propietaris majoritaris del Girona. De candidats n'hi ha uns quants i el pla B ja fa uns dies que s'ha posat en marxa, quan es va començar a intuir que Pablo Machín podia fer les maletes. Via City, l'opció del selvatà Domènec Torrent existeix, però no és pas l'única. Caldra veure si el selvatà accepta deixar de ser la mà dreta de Pep Guardiola en un equip de primer nivell mundial per aventurar-se en solitari, cosa que cada cop sembla menys probable. Per això, des de Manchester també s'ha proposat un altre nom, com és el de Mikel Arteta. El basc fa dos anys que forma part de l'organigrama tècnic del conjunt anglès. Encara no s'ha assegut a cap banqueta, però està preparat per fer el salt. Fins al punt que fa poc el seu nom sonava per convertir-se en el relleu d'Arsène Wegner al capdavant de l'Arsenal. Un càrrec que finalment ha anat a parar a mans d'Unai Emery, fins aquesta temporada al capdavant del París Saint-Germain.

Arteta, de 36 anys, tot just en fa dos que es va retirar. Com a futbolista, va aterrar a Can Barça quan tenia 15 anys. Va cremar etapes a la base però sense arribar a debutar amb el primer equip en partit oficial. Ha tastat el futbol francès de la mà del PSG i també l'escocès, amb el Rangers. Sense massa minuts a la Reial Societat, el 2005 va marxar a l'Everton, club on va viure els seus millors cursos, i on es va convertir fins i tot en capità. El 2011 fitxava per l'Arsenal fins al 2016, quan va decidir penjar les botes. No ha abandonat el futbol; és més, tard o d'hora vol ser entrenador. Aquests dos últims cursos ha estat treballant amb el cos tècnic de Pep Guardiola. Ara, si es donen una sèrie de condicionants, podria acabar a Montilivi.