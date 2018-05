El Girona renova Quique Cárcel fins el 2022

El Girona ha anunciat aquesta tarda l'ampliació de contracte del director esportiu Quique Cárcel fins el 2022. Amb contracte fins el 2019, el club i el barceloní feia setmanes que negociaven una renovació i, finalment les converses han arribat a bon port avui. Cárcel doncs amplia per tres anys més la seva vinculació a Montilivi on va arribar l'estiu del 2014 per substituir Oriol Alsina sota la presidència de Francesc Rebled.

Aquest moviment és el primer que fa el Girona després que ahir es confirmés l'adéu de Pablo Machín a la banqueta blanc-i-vermella. La renovació de l'encarregat de dissenyar la plantilla es presenta doncs com la primera pedra del nou projecte que el club encetarà aquest estiu. Cárcel té la missió d'escollir el nou entrenador i també de perfilar els moviments que hi haurà, tant d'entrada com de sortida a la plantilla del Girona 2018-19.