Machín: «Vull fer una temporada històrica»

Pablo Machín ha estat presentat aquest migdia com a nou entrenador del Sevilla després d'arribar ahir a la nit a la capital andalusa acompanyat del preparador físic Jordi Balcells que també deixa el Girona. El tècnic sorià ha explicat durant la conferència de premsa de presentació que té "moltes ganes d'amarar-se de sevillisme i de fer una temporada històrica". En aquest sentit, Machín ha recordat que "a Girona els futbolistes el van ajudar a ser millor" i qüestionat uns quants cops sobre quin sistema utilitzarà al Sánchez Pizjuán, el sorià ha assegurat que la idea és mantenir el 3-5-2. "No sóc esclau de cap sistema. La meva primera idea és transmetre l'esquema que he utilitzat al Girona", ha dit.

Machín ha revelat una anècodta del dia que va comunicar a casa seva que acceptava la proposta del Sevilla. "Quan ho vaig dir a casa, les meves filles van posar l'himne del Sevilla. El tenim força interioritzat. Quan vaig venir de visitant, se'm va ficar la pell de gallia i em sortia taral·lejar-lo". Respecte la rivalitat amb el Betis, Machín no hi vol perdre gens de temps. "Donaré el màxim de mi mateix. El meu primer objectiu és com diu l'himne, Sevilla, Sevilla i Sevilla. Guanyar el primer partit i no perdre temps mirant cap a altres llocs". Pel que fa a la plantilla, el de Gómara ha dit que li agrada Lenglet, central vinculat al FC Barcelona. La idea de Machín i Balcells és començar la pretemporada el 3 de juliol per preparar les prèvies de l'Europa League que haurà de jugar el Sevilla.