Portu, Eloi i Maffeo seran demà als premis de la penya Guíxols-Costa Brava

Amb l'activitat futbolística aturada, les diferents penyes del Girona continuen amb plena activitat. Si la setmana passada la Saltenca i la Jandrista van premiar Portu, la Gironina va organitzar una pujada i un dinar als Àngels, i es va inaugurar la nova de Lloret, demà serà la penya Guíxols-Costa Brava qui celebrarà la segona edició dels seus premis. L'acte està programa a la seu social de la penya a l'avinguda Catalunya, 107 de Sant Feliu. Hi està anunciada la presència dels jugadors del primer equip Portu, Eloi Amagat i Pablo Maffeo, tot i que aquest darrer ja s'ha compromès amb l'Stuttgart per la propera temporada.

Eloi, per la seva banda, ja sap que tampoc continuarà a Montilivi la propera temporada. El seu contracte expira el 30 de juny, no renovarà després d'un curs amb escassa participació, i el seu futur passa probablement per provar fortuna a l'estranger.