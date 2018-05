Quatre banquetes a l'aire

La disputa del Mundial de Rússia a partir del proper 15 de juny ha accelerat la planificació esportiva de la majoria de clubs de Primera. Només quatre, entre ells el Girona, ara que Pablo Machín ja és història, encara no saben qui serà l'inquil·lí de la seva banqueta, pas principal abans de confeccionar un bloc competitiu. En el cas de Montilivi la marxa del que n'havia estat l'entrenador les últimes quatre temporades i mitja ha sigut un contratemps inesperat perquè, sent una possibilitat real, des del club confiaven que l'esforç que feien per intentar-lo renovar el convenceria. Ara la direcció esportiva ja treballa en un pla B que voldrien tenir concretat aquesta mateixa setmana, tot i que conscients que la decisió a prendre és transcendental.

Els últims moviments a les banquetes de Primera han estat l'arribada de Machín al Sevilla i l'anunci per part de l'Osca, ahir mateix, que l'exporter Leo Franco serà qui substitueixi Rubi. Des que es va acabar la temporada el 20 de maig fins ara s'han anat confirmant d'altres moviments. El Celta va fitxar l'argentí Antonio Mohamed per reformular un projecte que amb Unzué no va reeixir; i la Reial Societat s'ha posat en mans d'Asier Garitano després de brillar cinc anys a Leganés, a qui ha dut de Segona B a consolidar-se a Primera Divisió. Més enllà d'aquestes operacions, la majoria de clubs mantenen els tècnics, des del Barça amb Valverde fins al Madrid, amb Zidane, després de la tercera Champions seguida, passant per l'Atlètic (Simeone), València (Marcelino), Betis (Setién), Vila-real (Calleja), Getafe (Bordalás), Eibar (Mendilibar), Alabés (Aberlardo) i Llevant (Paco López). El Rayo, que diumenge celebrava el retorn a Primera, també continuarà dirigit per Míchel Sánchez, l'artífex de l'ascens.

Els únics seients lliures dels 20 que conformen la Primera divisió es troben al Girona, l'Espanyol, l'Athletic i el Leganés. Especulacions, tantes com vulguin, però de moment, realitats poques. A Girona l'opció Domènec Torrent s'ha desinflat perquè el preparador de Santa Coloma vol continuar exercint de mà dreta de Pep Guardiola al Manchester City. Era una opció ben vista tant des de Manchester com des de Montilivi. Sobre la taula hi ha ara el nom de Mikel Arteta, que també està integrat a l'òrbita City i que va estar a punt de sortir-ne per fitxar per l'Arsenal com a substitut d'Arsene Wenger.

Rubi, que també seria un entrenador del gust de Quique Cárcel, sembla que ja ho té fet amb l'Espanyol, que esperaria que s'acabés la lliga de Segona aquest cap de setmana per anunciar l'operació. L'Athletic, per la seva banda, confia en l'arribada d'Eduaro Berizzo; el Leganés, per la seva banda, té com a primera opció l'expreparador del València Mauricio Pellegrino. En cas que no s'acabi concretant aquest fitxatge, els madrilenys podrien apostar per Jagoba Arrasate (Numància).