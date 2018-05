Unzué se suma a la llista de candidats a la banqueta del Girona

Fitxar l'entrenador que substituirà Pablo Machín a la banqueta del Girona s'ha convertit en una prioritat als despatxos de Montilivi. Diversos mitjans apunten avui que Juan Carlos Unzué, que aquest any ha entrenat el Celta, s'ha sumat a la llista de candidats per dirigir l'equip gironí en la seva segona temporada a Primera Divisió.

Els primers noms a ocupar la banqueta estan vinculats a l'òrbita del Manchester City, dels mateixos propietaris que el Girona FC. Es tracta de Domènec Torrent, gironí i segon de Guardiola, i Mikel Arteta, que també forma part de l'equip tècnic del campió de la lliga anglesa.

En les últimes hores ha sonat amb força els noms d'Eusebio Sacristán i de Juan Carlos Unzué, que la darrera temporada han entrenat la Reial Societat i el Celta de Vigo. Eusebio va ser destituït abans d'acabar el curs mentre que final de temporada, Unzué i el Celta van acordar rescindir un contracte que acabava el juny de 2019.

L'entrenador navarrès ha abandonat la banqueta del Celta després d'una única temporada al capdavant de la primera plantilla. Hi va arribar el maig de 2017 com a substitut de l'argentí Eduardo 'Toto' Berizzo. Unzué va ser el segon tècnic de Luis Enrique Martínez en la campanya 2013-14 al club gallec. Després d'aquesta etapa, tots dos es van marxar al FC Barcelona per conquistar dues Lligues, una Lliga de Campions, tres Copes del Rei, un Mundial de Clubs, una Supercopa d'Europa i una Supercopa d'Espanya.

Juan Carlos Unzué saluda Pablo Machín a Montilivi abans del partit Girona-Celta | Marc Martí

Si s'acabés confirmant el seu fitxatge pel Girona, Unzué arribaria a una banqueta que havia ocupat un bon amic. I és que l'any 2011 Unzúe va fer-se càrrec del Numància i va tenir com a segon un jove Pablo Machín. Des d'aleshores els dos tècnics mantenen una gran relació.