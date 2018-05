El Celta fitxa l'ex del Girona David Juncà fins el 2023

El Celta de Vigo ha anunciat aquesta tarda el fitxatge de David Juncà per les properes cinc temporades (2023). El jugador altempordanès tanca doncs una etapa de tres anys a l'Eibar on ha tingut una participació irregular per obrir-ne una de nova a Balaídos. Juncà, que va passar pels planters de Figueres, Barça i Mallorca abans de fitxar pel Girona en edat juvenil, va defensar la samarreta del Girona durant 4 campanyes des del 2011 fins al 2015. A Vigo haurà de competir pel lloc de titular amb Mazan i Jonny, dretà reconvertit a l'esquerra.